Convocan a paro nacional en Colombia contra reformas

Diferentes organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, estudiantiles y políticas convocaron a un paro nacional en Colombia para el jueves 19 de este mes, en rechazo al proyecto de Ley de Rescate Económico y las políticas de seguridad impulsadas por el gobierno del presidente de ultraderecha de ese país, Abelardo de la Espriella.

En un comunicado conjunto, más de mil delegados asistentes al Encuentro Nacional por la Defensa de la Vida, la Dignidad, la Democracia, la Paz, la Soberanía y las Reformas Sociales, expresaron su firme oposición al régimen del ultraderechista mandatario.

Las organizaciones denunciaron las intenciones de elevar el IVA en determinados productos de consumo diario de 5 a 19%, incrementar las cargas fiscales sobre los salarios y elevar de 4 a 8% los aportes a la salud para determinados trabajadores.

Alertan además que 75,32% del ajuste económico propuesto por de la Espriella recae sobre mayores impuestos y contribuciones y apenas 24,68% de la reducción del gasto público.