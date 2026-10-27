Convocan concurso académico “Multinflación y Gestión Estratégica en Entornos Inflacionarios”

A una década de que el experto Pedro Pacheco Rodríguez planteara por primera vez el concepto de Multinflación, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (Faces) de la Universidad Central de Venezuela (UCV) anunció oficialmente la apertura del Concurso Académico «Multinflación y Gestión Estratégica en Entornos Inflacionarios».

La convocatoria está dirigida a estudiantes de pregrado de las escuelas de Economía, Contaduría Pública, Administración, Estadística y carreras afines de las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales de las universidades nacionales del país, quienes podrán participar de manera individual o en equipos multidisciplinarios de máximo dos integrantes.

Un nuevo enfoque frente a los indicadores tradicionales

El propósito central del certamen es desarrollar, profundizar y validar el concepto de Multinflación como una herramienta gerencial avanzada. El reto para los participantes será evaluar su utilidad frente a los enfoques macroeconómicos tradicionales —como el Índice de Precios al Consumidor (IPC)— y normativos contables —como la NIC 29—, demostrando su aplicabilidad práctica en distintos entornos económicos y sectores productivos.

Entre las líneas temáticas que deberán abordar los concursantes destacan la Inflación Propia Empresarial, referida a la construcción de índices de precios internos y metodologías de ponderación de costos; la Multinflación Sectorial, centrada en el análisis de la dispersión inflacionaria y volatilidad dentro de un mismo entorno macroeconómico; la Multinflación y Estrategia Gerencial, vinculada a la presupuestación bajo inflación divergente, la planeación financiera, el flujo de caja y las negociaciones salariales indexadas; y la Comparativa Conceptual entre Multinflación, IPC, ajustes contables y su rol como herramienta prospectiva.

Rigor empírico y metodológico

Los trabajos, que se presentarán bajo la modalidad de Ensayo de Investigación Aplicada, deberán sustentarse obligatoriamente en análisis cuantitativos que utilicen datos públicos del país o región seleccionada para el estudio, estados financieros o series históricas propias. El uso de la Inteligencia Artificial estará permitido exclusivamente como herramienta de apoyo, quedando descartadas las propuestas elaboradas de forma automatizada.

Un jurado de alto nivel, integrado por los economistas Claudia Curiel (Presidente en Mosaikho Analitica, C.A.), María Isabel Díaz (profesora de la UCV), Ronald Balza (decano de Faces UCAB) y Luis Oliveros (decano de Faces Unimet), decidirá a los ganadores con base en criterios de rigor metodológico, sustento empírico, aplicabilidad estratégica y originalidad conceptual.

Incentivos y premiación

En reconocimiento al esfuerzo académico y la excelencia investigativa, el concurso otorgará premios monetarios y reconocimientos oficiales. El primer lugar recibirá 1.500 USD —pagaderos en su equivalente en bolívares—, certificado y arbitraje para su posterior publicación en la revista académica de FACES; el segundo lugar, 500 USD en su equivalente en bolívares y certificado de reconocimiento; y el tercer lugar, 300 USD en su equivalente en bolívares y certificado de reconocimiento. Asimismo, se entregarán premios especiales a la «Aplicación Empresarial Destacada» y al «Mejor Modelo Cuantitativo».

Cronograma oficial

La apertura de inscripciones está disponible desde el 26 de octubre de 2026, con cierre de postulación el 26 de noviembre del mismo año. La entrega final de los trabajos está pautada para el 24 de febrero de 2027.

Con esta iniciativa conjunta con la Asociación Bancaria de Venezuela, la UCV y su Facultad de Ciencias Económicas y Sociales reafirman su compromiso con la excelencia académica, fomentando la generación de evidencia empírica y herramientas prácticas que respondan a las complejidades del entorno empresarial actual.