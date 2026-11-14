Copa Airlines reactiva sus vuelos hacia y desde EEUU

Copa Airlines reanudó sus operaciones aéreas hacia y desde Estados Unidos tras el levantamiento de la restricción temporal emitida por la Administración Federal de Aviación. La medida entró en vigencia este viernes 13 de noviembre de 2026 desde su centro de conexiones en Ciudad de Panamá.

La empresa advirtió que podrían presentarse demoras y ajustes de itinerario mientras se normaliza la programación general. Por esa razón, la compañía recomendó a sus viajeros verificar el estatus de sus rutas antes de trasladarse hacia las terminales aéreas.

Para atender a los usuarios afectados por la suspensión previa, la aerolínea mantiene activas políticas de flexibilidad comercial. Estas opciones buscan facilitar la modificación de fechas sin impacto económico para quienes tenían traslados previstos durante la contingencia.

Condiciones para reprogramar vuelos

La cobertura aplica únicamente a boletos emitidos hasta el 13 de noviembre de 2026 con vuelos pautados para los días 13 y 14 del mismo mes. El beneficio abarca todos los destinos operados por la compañía desde o hacia EEUU, con excepción de Puerto Rico.

Los pasajeros pueden solicitar cambios sin penalidad ni diferencia de tarifa hasta el próximo 17 de noviembre. Los nuevos itinerarios podrán programarse para viajar hasta el 22 de noviembre de 2026 a través de la sección “Mis Viajes” en copa.com o mediante su aplicación móvil.