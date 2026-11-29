La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) ejecutó labores de mantenimiento integral en la subestación Tinaquillo 115 kV y sustituyó dos equipos de distribución en los municipios Ezequiel Zamora y Tinaquillo, acciones técnicas dirigidas a estabilizar la red eléctrica en el estado Cojedes.

En la subestación Tinaquillo 115 kV, el personal operativo realizó trabajos de limpieza, ajuste y reemplazo de componentes asociados a los transformadores de potencia número 2 y número 4, cuyas capacidades nominales alcanzan los 30 MVA y 36 MVA, respectivamente.

Estas maniobras respaldan la continuidad del suministro eléctrico para más de 100.000 usuarios vinculados a los circuitos Corpoindustria, Taguanes, San Isidro, Zona Industrial, Hilandería, Hidrocentro y Souto, redes que abastecen a comunidades e instalaciones de los municipios Tinaquillo y Lima Blanco.

De manera simultánea, cuadrillas técnicas se desplegaron en la calle 4 del sector 3 de la comunidad El Retazo, en el municipio Ezequiel Zamora, y en la urbanización Tamanaco del municipio Tinaquillo, para sustituir dos transformadores de distribución de 25 kVA y 37,5 kVA.

La incorporación de estas dos unidades permitió restablecer el servicio eléctrico a más de 200 habitantes, además de ampliar la capacidad instalada de distribución en ambos sectores mediante el ajuste y reemplazo de componentes en la red local.