Corte ratificó pena máxima para 16 militares que atacaron fuerte castrense

La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de Carabobo ratificó la condena de 30 años de prisión impuesta a 16 militares, quienes participaron en el ataque al Fuerte Paramacay, donde se encuentra la 41.ª Brigada del Ejército, ubicada en Naguanagua. En diciembre de 2025, los militares habían sido condenados por el Tribunal 3.º de Juicio de Carabobo.

Ese grupo de militares estuvo encabezado por Juan Carlos Caguaripano, quienes irrumpieron con violencia en la citada unidad militar la madrugada del 6 de agosto de 2017 y sustrajeron 93 fusiles AK103, 140 granadas, 5 lanzagranadas y 175 cargadores.

Tal incursión ocurrió dos días después de haberse instalado la Asamblea Nacional Constituyente, cuya elección puso fin a las protestas callejeras convocadas por un sector de la oposición al gobierno del presidente Nicolás Maduro.

La decisión de ratificar la pena de 30 años de prisión contra Caguaripano y los restantes 15 militares fue publicada en forma de aviso que colgaron en la puerta de la Corte de Apelaciones de Carabobo con el número D-2021-39290.

Los militares fueron acusados de traición a la patria y sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, entre otros delitos.

Además de Caguaripano, también fueron condenados Dixon Jiménez, Oswaldo Gutiérrez, Luis Mariño y Víctor Cisneros.