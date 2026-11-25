La cosecha de arroz correspondiente al ciclo invierno 2026 alcanzó un avance del 87%, según el balance presentado este martes durante una sesión del Consejo Agroproductivo. El ministro para la Agricultura Productiva y Tierras, Vladímir Padrino López, informó que el volumen recolectado supera las 383.000 toneladas de arroz paddy.

Durante el encuentro, el titular de la cartera agrícola detalló que el país dispone de reservas suficientes para cubrir el consumo interno en el corto plazo. “Contamos con inventarios de arroz que aseguran entre 93 y 118 días de abastecimiento con un 83% de grano nacional”, precisó Padrino López.

El funcionario indicó que Guárico y Portuguesa concentran cerca del 90% de la producción arrocera en Venezuela. Asimismo, señaló que el sector acumula cinco años de crecimiento sostenido, al pasar de 240.000 toneladas a 700.000 toneladas en 2026.

Protección comercial y proyección para el ciclo norte-verano

Padrino López ratificó que el Ejecutivo no emitió licencias de importación de arroz durante el período de recepción de la cosecha, con el objetivo de resguardar la producción local. Respecto al ciclo norte-verano, advirtió que las condiciones climáticas exigen una planificación rigurosa y reiteró el plan para expandir la siembra cerealera hacia el oriente venezolano.

En la mesa de trabajo participaron los ministros de Alimentación, Carlos Leal Tellerías, y de Industrias y Comercio Nacional, Luis Villegas, junto con los gobernadores de Portuguesa y Guárico. También asistieron representantes de Fevearroz, Fedeagro, Cavidea, las principales plantas procesadoras y voceros de la Unión Nacional Campesina Ezequiel Zamora (Uncez).

Al cierre de la jornada, el ministro reiteró el llamado a mantener la coordinación entre el sector público y los productores. “El camino es seguir dialogando, seguir conversando, seguir buscando puntos de convergencia, seguir armonizando, seguir ordenando para que podamos ser productivos y cumplir con el Plan Venezuela Alimenta”, concluyó.