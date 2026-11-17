De esas imágenes que vemos en las redes sociales de miles y miles de motos que inundan las avenidas las grandes ciudades asiáticas siempre nos preguntamos: ¿cómo hacen? Pues más o menos así:

Malasia ha desarrollado una red de canales exclusivos. Indonesia los incorporó a dos grandes infraestructuras de transporte. Taiwán ha organizado la circulación de estos vehículos mediante una regulación diferenciada y Tailandia acaba de evaluar una fórmula más económica basada en pintura y señalización. Las experiencias muestran distintas maneras de afrontar uno de los problemas centrales de la seguridad vial: la convivencia entre vehículos de tamaños y velocidades muy diferentes. Carros y motos, claro está.

¿Puede funcionar un sistema así en Caracas? En Últimas Noticias revisamos estas experiencias para darlas a conocer al lector y preguntarle través de una encuesta su opinión ahora que como nunca antes las motos ocupan espacio en la vida de los trabajadores y familias caraqueñas. Veamos.

En los países asiático el planteamiento ya ha sido tratado. Así como en Venezuela, la moto ocupa un lugar singular en el transporte. Es un vehículo económico, relativamente fácil de estacionar y capaz de desplazarse en ciudades donde la congestión representa un problema cotidiano. Pero esa popularidad tiene un costo. Los motorizados son usuarios especialmente vulnerables de las vías. No cuentan con la protección estructural de un automóvil y, cuando se produce una colisión con un carro, autobús o camión, las consecuencias pueden ser graves.

Durante décadas, las políticas de seguridad vial se concentraron en exigir cascos, controlar velocidades, mejorar la formación de los conductores y sancionar las infracciones. Sin embargo, algunos países asiáticos decidieron intervenir sobre un elemento diferente: la propia organización de las carreteras.

La pregunta que se plantearon fue sencilla: si las motos tienen características distintas de las de los automóviles, ¿por qué deben compartir exactamente los mismos espacios de circulación?

De esa reflexión surgieron canales exclusivos, vías segregadas, espacios de espera en semáforos y sistemas de regulación diferenciada. No existe un único modelo.

Las diferencias entre estos casos son importantes para entender qué puede trasladarse a otros países. Lee y contesta al final la encuesta.

Malasia: una política de infraestructura que comenzó en los años setenta

A comienzos de la década de 1970, el país comenzó a construir canales exclusivos para motos como parte de un programa de seguridad vial apoyado por el Banco Mundial.

Uno de los primeros proyectos se desarrolló sobre la Federal Highway Route 2, que conecta Kuala Lumpur con el aeropuerto internacional de Subang. El diseño contempló una vía pavimentada de aproximadamente 16 kilómetros, separada del tránsito general mediante barreras de protección.

No era simplemente una franja pintada sobre el pavimento. Se trataba de una infraestructura independiente, paralela a la carretera principal, con conexiones específicas para que los motorizados pudieran entrar y salir del sistema.

Las incorporaciones se resolvieron mediante enlaces a distinto nivel, una característica importante porque evitaba que los vehículos tuvieran que cruzar constantemente los canales de automóviles.

En la década de 1990, el sistema se extendió durante las mejoras de la autopista que conecta el aeropuerto de Subang con las ciudades de Shah Alam y Klang.

Los resultados iniciales fueron significativos. Según la documentación del Banco Mundial, seis meses después de la apertura de uno de esos tramos, los accidentes de motorizadoss habían disminuido aproximadamente un 25 %.

La experiencia no quedó limitada a una sola carretera. Con el tiempo, numerosas vías federales malasias incorporaron canales para motos.

Una evaluación posterior recogida en una guía del Banco Mundial identifica aproximadamente 135 kilómetros de canales exclusivos y 110 kilómetros de canales no exclusivos en autopistas y carreteras federales. La misma publicación recoge evaluaciones que encontraron reducciones cercanas al 40 % en los accidentes y del 80 % en las muertes en determinadas aplicaciones de infraestructura segregada. Estas cifras corresponden a evaluaciones de diferentes proyectos y no deben interpretarse como una reducción nacional uniforme.

El diseño habitual sitúa el canal de motos en el extremo izquierdo de la vía. Su anchura suele ser aproximadamente la mitad de la de un canal convencional. En muchos tramos existe una barrera física que lo separa del tráfico de automóviles, aunque también hay sectores delimitados mediante marcas viales.

Como en Venezuela, algunas instalaciones incluyen refugios para proteger a los motorizados de las condiciones meteorológicas.

Al margen de las autopistas en Malasia construyeron canales exclsuivos para los motos como se ha hecho para las bicicletas en Europa.

Indonesia: dos infraestructuras que incorporaron a las motos desde su diseño

Indonesia ofrece dos ejemplos importantes, aunque su estrategia ha sido diferente de la Malasia. En lugar de desarrollar una red extensa de canales exclusivos en todas sus carreteras, incorporó instalaciones para motorizados a dos infraestructuras de gran importancia.

La primera es el puente Suramadu, que conecta la ciudad de Surabaya con la isla de Madura. Inaugurado en 2009, tiene una longitud total de 5.438 metros y constituye una conexión fundamental para el transporte de personas y mercancías.

Su diseño contempla cuatro canales para vehículos convencionales, distribuidos en dos sentidos, y espacios exclusivos para motos en los extremos exteriores. Cada vía de circulación para motos tiene aproximadamente tres metros de ancho.

El puente Suramadu, que conecta la ciudad de Surabaya con la isla de Madura.

El segundo ejemplo es la autopista Bali Mandara, de 12,7 kilómetros, que conecta Denpasar con sectores de Badung y permite acceder al aeropuerto internacional Ngurah Rai, Benoa y Nusa Dua.

La carretera fue concebida con instalaciones diferenciadas para motos, que circulan por una vía separada de los canales destinados a automóviles.

El proyecto tiene una particularidad: buena parte del recorrido discurre sobre el mar. Por eso, la infraestructura incorpora instrumentos para medir la velocidad del viento en las estaciones de peaje.

La seguridad meteorológica forma parte de las condiciones de funcionamiento. Según la documentación técnica publicada por el Ministerio de Obras Públicas de Indonesia, cuando el viento alcanza los 40 kilómetros por hora o más se cierra temporalmente el canal de motos. Si supera los 80 kilómetros por hora, también se cierra la circulación de automóviles.

La medida muestra que reservar una vía a las motos no significa simplemente pintar un espacio en el pavimento. También implica establecer condiciones de operación y protocolos de seguridad adecuados a las características del corredor.

Hay otro dato relevante: la autoridad indonesia de autopistas señala que la Bali Mandara es actualmente la única autopista de peaje del país en la que se permite circular a vehículos de dos ruedas mediante un canal separado. Esto demuestra que, pese a los ejemplos del puente Suramadu y otras carreteras, Indonesia no ha adoptado una política universal de acceso de motorizados a las autopistas.

La autopista Bali Mandara en Indonesia.

Entrada aun canal de motorizados.

Taiwán: ordenar la circulación sin construir una autopista paralela

Taiwán representa una experiencia distinta. No desarrolló una red nacional de canales físicamente segregados como Malasia. Su política se ha concentrado en regular dónde pueden circular las motos, cómo deben incorporarse al tránsito y qué maniobras pueden realizar en las intersecciones.

La normativa taiwanesa establece que, cuando no existen señales o marcas específicas, las motos deben utilizar los dos canales exteriores en las vías sin separación entre tránsito rápido y lento. En las calles de un solo sentido existen reglas particulares de ubicación.

En Taipéi, una de las ciudades con mayor presencia de motos, las autoridades han aplicado restricciones a los canales interiores de determinadas avenidas de tres o más canales. La finalidad es evitar que automóviles y motos se mezclen en el mismo espacio de circulación a velocidades diferentes.

La regulación, sin embargo, no es rígida ni idéntica en todas las calles. La oficina de ingeniería de tránsito de la ciudad revisa los corredores individualmente y puede autorizar el uso de determinados canales adicionales cuando considera que las condiciones geométricas y de seguridad lo permiten.

En Taipéi habilitaron para motos el tercer canal exterior de 13 vías, después de revisar las condiciones de circulación y las interferencias producidas por autobuses y actividades en las calles vecinas.

En otra revisión municipal se documentó la apertura de ese tercer canal en 44 tramos de vías de la ciudad. Son decisiones que muestran una política de regulación diferenciada, no una red continua de canales exclusivos.

En Taipei dispusieron de canales exteriores en algunas autopistas para uso exclusivo de los motorizados.

Vía a Taipei.

El problema de los cruces: los giros en dos etapas

Una de las particularidades más conocidas del tránsito en Taipe es el giro a la izquierda en dos etapas, conocido en inglés como hook turn.

En determinadas intersecciones, las motos no pueden girar directamente desde el canal interior. Deben continuar hasta una zona de espera señalizada, detenerse y esperar el siguiente ciclo del semáforo para completar el giro.

La maniobra evita que el motociclista tenga que atravesar simultáneamente varios canales de automóviles, autobuses y camiones.

No se aplica de manera idéntica en todas las intersecciones. La autoridad de Taipéi ha autorizado giros directos en determinados cruces y ha establecido canales específicos de giro para motos en otros.

Zona de espera para girar en dos etapas.

Este sistema demuestra que separar a las motos de los automóviles no es solamente una cuestión de diseñar canales longitudinales. También es necesario resolver cómo se comportan los vehículos cuando llegan a un semáforo, una intersección o una salida.

Tailandia: el experimento que apuesta por la pintura

La experiencia tailandesa propone una solución de menor costo. No exige construir una vía independiente ni instalar barreras de protección. Consiste en reorganizar el espacio disponible y delimitar mediante pintura un canal para motos.

Se han creado tanto canales exclusivos en varias ciudades así como zonas especiales en los semáforos para ubicar a los motorizados cómodamente sin quedar entre los vehículos.

Una de las experiencias más conocida y detalladas en mediciones es la de Hat Yai, una ciudad del sur del país, sobre un puente que conecta sectores occidentales y meridionales con el centro urbano.

No fue una política implantada en toda la ciudad. Se trató de un proyecto piloto sobre un único puente, seguido durante doce meses.

Antes de la intervención, el espacio exterior de la calle, incluyendo el hombrillo, tenía una anchura de 6,75 metros. Los responsables reorganizaron esa superficie para crear un canal de motos de dos metros y una franja de amortiguación de medio metro.

La nueva distribución permitió reservar un espacio claramente identificado sin ampliar la estructura.

Un puente en Hat Yai

El experimento fue evaluado por investigadores mediante grabaciones aéreas realizadas con drones. Para analizar los desplazamientos utilizaron YOLOv8, un sistema de inteligencia artificial capaz de identificar y seguir vehículos en imágenes.

Las observaciones se realizaron antes de la instalación y a los tres, seis, nueve y doce meses.

Los resultados publicados en septiembre de 2025 en Transportation Research Interdisciplinary Perspectives fueron relevantes.

Siete de cada diez motorizados adoptaron el nuevo canal. Aproximadamente el 71,45 % de los motorizados utilizó el canal reservado en ambos sentidos. Antes de la intervención, solamente el 6,17 % circulaba por el hombrillo que posteriormente fue reorganizado.

En dirección de entrada a la ciudad, el uso pasó del 67,3 % antes de la instalación al 81,5 % después de doce meses. En dirección de salida, aumentó del 63,4 % al 65,6 %.

La diferencia indica que el comportamiento de los conductores también depende de las condiciones de congestión y de las características de cada sentido de circulación.

La velocidad promedio de las motos en dirección de entrada descendió de 59,7 kilómetros por hora antes de la intervención a 47,1 kilómetros por hora después de un año, una reducción del 21,1 %.

En sentido contrario pasó de 52 a 47,6 kilómetros por hora, una disminución del 8,6 %.

También se redujo el percentil 85 de velocidad, un indicador utilizado en ingeniería vial que representa la velocidad por debajo de la cual circula el 85 % de los vehículos.

Las reducciones de este indicador oscilaron entre el 5,1 % y el 23,6 %, según el período y el sentido estudiado.

Uno de los resultados más interesantes fue el aumento de la separación lateral entre motos y automóviles. Antes del proyecto, la distancia promedio era de 0,927 metros. Después de la instalación aumentó hasta valores comprendidos entre 1,551 y 1,583 metros. El incremento osciló entre el 26,89 % y el 28,30 %. Esto significa que las motos circularon con mayor espacio respecto de los carros que transitaban paralelamente por los canales contiguos.

La diferencia relativa de velocidad entre ambos tipos de vehículos también disminuyó: pasó de 23,17 kilómetros por hora antes de la intervención a 16,10 kilómetros por hora tres meses después.

¿Cuántos accidentes evitó?

El estudio calculó una razón de probabilidades de 0,83, equivalente a una reducción relativa del 17 % en la probabilidad de superar el umbral de velocidad de referencia en comparación con un tramo de control.

Pero es importante no confundir ese resultado con una reducción comprobada del 17 % en los accidentes. Los investigadores midieron velocidades, distancias y comportamientos de circulación; no demostraron una disminución equivalente de colisiones o fallecimientos.

También reconocieron una limitación importante: el puente estudiado no tiene intersecciones ni accesos intermedios. Por eso, el ensayo no permite establecer cómo funcionaría el sistema en una autopista con numerosas entradas, salidas y cruces.

La experiencia tailandesa demuestra que una intervención sencilla puede modificar el comportamiento de los conductores, pero todavía necesita evaluaciones en otros tipos de vías.

Cuatro países, cuatro formas de organizar la circulación

Vemos cómo las experiencias de estas ciudades permiten identificar tres grandes alternativas.

La primera consiste en construir una vía independiente para motos. Es el modelo que mejor representa la experiencia histórica de Malasia y que también aparece en las grandes infraestructuras de Indonesia y Vietnam. Su principal ventaja es la separación física, aunque exige inversión, espacio y mantenimiento.

Canal de motos en Vietnam.

La segunda es regular la circulación mediante canales permitidos y prohibidos, zonas de espera y maniobras específicas en las intersecciones. Taiwán demuestra que se puede organizar el tránsito sin construir una carretera paralela.

La tercera consiste en reservar una franja de la calzada existente mediante pintura y señalización. Es la alternativa ensayada en Tailandia, que ofrece una posibilidad de intervención más económica, aunque todavía necesita estudios adicionales en vías con condiciones más complejas.

¿Se puede en Caracas adoptar un sistema semejante?

Las experiencias asiáticas muestran que la seguridad de los motorizados no depende exclusivamente de su conducta individual. También está condicionada por la manera en que se construyen y organizan las vías. Ya tenemos la experiencia del Buscaras y las ciclovías, pero cómo vimos en las ciudades asiática, esto implica un proyecto más complejo.

Para Caracas, la discusión no debería limitarse a si las motos pueden circular por el hombrillo o si deben ocupar el canal derecho. La cuestión de fondo es si las vías pueden diseñarse para que los vehículos de dos ruedas tengan un espacio reconocible, seguro y compatible con el resto del tránsito.

Qué opinas. Contesta nuestra encuesta.

Cargando…