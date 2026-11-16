Una falla tecnológica masiva afectó este lunes los servicios digitales de las principales instituciones financieras de Estados Unidos, impidiendo que miles de usuarios accedieran a sus cuentas bancarias y realizaran operaciones electrónicas.

Las interrupciones comenzaron a reportarse alrededor de las 09:30 hora local (14:30 GMT) e impactaron directamente a clientes de gigantes del sector como Chase, Bank of America, Wells Fargo, US Bank y JP Morgan.

De acuerdo con los registros del portal especializado DownDetector, plataforma que monitoriza en tiempo real el funcionamiento de servicios digitales a nivel mundial, Chase acumuló más de 4.000 reportes de fallos antes de las 14:00 hora local (19:00 GMT).

De manera simultánea, la herramienta contabilizó más de 2.500 notificaciones de error provenientes de usuarios de Bank of America, Wells Fargo, US Bank y JP Morgan, evidenciando el alcance nacional del colapso operativo en la banca estadounidense.

Repercusiones en las plataformas de transferencias digitales

La contingencia tecnológica también generó inconvenientes en Zelle, la principal red de pagos instantáneos utilizada para transferir dinero entre cuentas bancarias en territorio estadounidense.

Aunque la plataforma acumuló centenares de quejas por transacciones fallidas o demoradas, sus operadores emitieron un comunicado oficial aclarando que el sistema central funcionaba con normalidad y no estaba fuera de servicio.

En su pronunciamiento, Zelle explicó que los usuarios operan a través de los bancos y cooperativas de crédito participantes, entidades encargadas de gestionar directamente las cuentas y custodiar los fondos. En esa misma línea, US Bank informó que su infraestructura interna no sufrió daños directos, pero advirtió a sus clientes sobre posibles retrasos al intentar enviar o recibir pagos mediante Zelle hacia o desde otras instituciones financieras afectadas.

Colapso en sistemas aeronáuticos en Estados Unidos

De forma paralela a la crisis en el sector financiero, la aerolínea estadounidense United Airlines reportó este lunes una interrupción generalizada en sus sistemas operativos, generando complicaciones en la gestión de sus operaciones aéreas.

La empresa confirmó la falla tecnológica a través de sus canales oficiales mientras sus equipos técnicos trabajaban para restablecer la normalidad en la plataforma. Este incidente en United Airlines ocurre apenas pocos días después de que una grave avería en la red de la Administración Federal de Aviación (FAA) provocara la paralización temporal de vuelos comerciales en todo Estados Unidos.

La sucesión de fallos en infraestructuras críticas tanto del transporte aéreo como del sistema bancario expone la vulnerabilidad de las redes digitales que sostienen los servicios esenciales del país norteamericano.