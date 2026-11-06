Crisis en Paraguay: Abogados de Peña ejercen la defensa técnica en juicio político

Los abogados del presidente de Paraguay, Santiago Peña; Ricardo Preda y Adolfo Ferreiro, llegaron este viernes al Congreso Nacional para realizar la defensa del primer mandatario.

En un contacto telefónico a una televisora local, Ricardo Preda señaló que Peña no acudirá al Congreso Nacional, tal como se esperaba, mientras que los abogados presentarán una defensa técnica.

«Inicialmente comparecemos nosotros para la defensa técnica y el presidente queda a disposición de si el Senado le permite su intervención para hacer su defensa política. Vamos a esperar qué define dentro de este procedimiento de juicio político. Nosotros vamos ahora para ejercer la defensa estrictamente técnica jurídica de este juicio político», puntualizó.

Minutos antes, el Congreso de Paraguay había aprobado continuar con el juicio político contra Peña, en medio de la crisis bancaria que registra el país por la intervención del Ueno Bank, entidad con la que ha sido vinculado.

El congreso señaló que ya había vencido el plazo de 30 minutos que había brindado el Legislativo para apersonarse a las instalaciones del Congreso para ejercer su defensa.

El Senado de Paraguay ya había rechazado el pedido de prórroga que había solicitado el presidente paraguayo de un lapso de 72 horas, por lo que había instado a presentar su defensa ante el pleno.

Más temprano, el presidente de Paraguay señaló que, en su defensa, «voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos. Nunca voy a rehuir mi compromiso con la gente, y menos en los momentos difíciles».

He pedido una prórroga de 72 horas para ejercer mi defensa. Me notificaron a las 22:15 con un libelo acusatorio y unas 300 fojas de anexos, y pretenden que responda en menos de 12 horas. Eso no es debido proceso.



Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte… pic.twitter.com/Q6jCz4tzUE — Santiago Peña (@SantiPenap) November 6, 2026

Peña había presentado su renuncia este jueves ante el Congreso, solicitud que fue rechazada para continuar con el juicio político en su contra.

Ante la noticia, el presidente Peña recalcó que «colaboraré plenamente con las instituciones competentes para que se esclarezca lo ocurrido, se determinen las responsabilidades y quienes hayan infringido la ley respondan ante la Justicia. Aportaré la información que me sea requerida».

«La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley», añadió el mandatario en sus redes sociales.