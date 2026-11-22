Cuatro efectivos del Ejército Mexicano y siete presuntos integrantes del crimen organizado murieron durante la operación que culminó con la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó este sábado el fallecimiento de las once personas tras los enfrentamientos registrados en el municipio de Guasave, al norte del estado de Sinaloa.

Meza Flores lidera la organización criminal de los Beltrán Leyva y mantiene una alianza estratégica con la facción Los Mayos, perteneciente al Cartel de Sinaloa. El despliegue militar desató intensos choques armados desde la noche del viernes, situación que generó alarma entre los habitantes de la región noroeste del país.

Mediante un comunicado oficial, la Sedena lamentó la pérdida de cuatro elementos de fuerzas regulares de infantería que cayeron ante la fuerte resistencia armada de los delincuentes, quienes intentaron impedir el arresto de su líder. La institución castrense detalló que, además de los siete agresores abatidos, las fuerzas de seguridad lograron la detención de ocho presuntos criminales durante la incursión.

Traslado de la cúpula criminal y decomiso de armamento

Las autoridades federales ejecutaron el traslado inmediato de Fausto Isidro Meza Flores hacia la capital mexicana junto a otros dos operadores clave de su estructura delictiva. En el vuelo militar viajaron su primo Germán Meza Flores, alias Serafín, identificado como el segundo al mando del grupo, y su cuñado José, señalado como el principal operador financiero.

La aeronave de transporte militar aterrizó a las 05:20 horas de este sábado en la Ciudad de México. Los detenidos ingresaron directamente a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), instancia que definirá su situación jurídica en las próximas horas.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, expresó sus condolencias a los familiares de los soldados caídos y exaltó su valentía y heroísmo ante la nación. El funcionario precisó que la operación contó con labores de inteligencia estadounidense y permitió incautar armamento de alto poder, incluyendo un fusil calibre .50, un lanzagranadas y dos granadas de mano.

Bloqueos y tensión en Sinaloa tras el despliegue

La detención de El Chapo Isidro desencadenó una inmediata reacción violenta por parte de células delictivas en diversos puntos de la entidad. Usuarios de redes sociales difundieron múltiples grabaciones que documentan bloqueos en las carreteras, ataques contra establecimientos comerciales y la quema intencional de automóviles.

Pese a la magnitud de los disturbios nocturnos y matutinos, el Gobierno de Sinaloa no reporta víctimas civiles fallecidas hasta este momento. Las autoridades estatales únicamente confirman el hallazgo de varios vehículos abandonados sobre distintas vías de comunicación mientras mantienen activo un despliegue de vigilancia para restablecer el orden público