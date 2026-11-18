El Gobierno de Cuba aprobó este lunes una serie de incentivos fiscales destinados a que empresas privadas y estatales financien obras sociales, informó el Ministerio de Finanzas y Precios. Según señalan las autoridades de la isla, esta medida surge como respuesta a las severas restricciones financieras provocadas por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos mantiene contra la nación caribeña desde hace más de seis décadas.

El ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro, precisó a la televisión nacional que los beneficios reducen los impuestos sobre las utilidades o los ingresos personales. El titular explicó que el propósito consiste en complementar con recursos del sector empresarial un presupuesto estatal que enfrenta fuertes limitaciones para sostener la actividad social debido al cerco externo.

La Resolución 208, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, entró en vigor de inmediato para respaldar las transformaciones económicas y sociales del país. El texto legal establece la necesidad de estimular a los actores económicos que aporten capital al bienestar comunitario en un escenario marcado por la persecución financiera internacional impulsada desde Washington.

Beneficios tributarios para la inversión y las donaciones comunitarias

La normativa detalla que quienes inviertan en la construcción, rehabilitación o equipamiento de escuelas, policlínicos, hogares de ancianos, centros culturales o instalaciones deportivas deducirán de sus impuestos el 20 % del monto invertido, en un plazo de hasta cinco años. Asimismo, las empresas que realicen donaciones de dinero o bienes a entidades estatales con fines sociales recibirán una rebaja tributaria equivalente al 10 % de lo entregado.

Por otra parte, los negocios dedicados a prestar servicios sociales que obtengan al menos el 50 % de sus ingresos brutos de esa actividad solicitarán un tipo impositivo reducido sobre sus ganancias durante los primeros cinco años de operación. Estos emprendimientos también accederán a la exención del impuesto aduanero al importar los equipos necesarios para su funcionamiento.

Respaldo jurídico ante el impacto de las sanciones externas

Esta disposición acompaña la implementación de las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas en junio por la Asamblea Nacional del Poder Popular. El Parlamento cubano diseñó este paquete de reformas con el objetivo de dinamizar la economía nacional y mitigar el deterioro de los servicios públicos provocado por las sanciones unilaterales de Estados Unidos.

Analistas y autoridades cubanas coinciden en que el bloqueo estadounidense obstaculiza el acceso de la isla a créditos internacionales, tecnologías e insumos básicos, lo que obliga al Estado a buscar fórmulas internas de financiamiento. Con la Resolución 208, La Habana apuesta por integrar al sector empresarial en el sostenimiento de la infraestructura social sin abandonar el carácter público de sus servicios esenciales.