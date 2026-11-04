Cuba inicia ejercicios militares en medio de la creciente amenaza de EEUU

El pueblo y el Gobierno cubanos reafirman su convicción soberana frente a las presiones de Washington con la realización del Ejercicio Estratégico ‘Moncada 2026’. Esta jornada, programada para los días 4 y 5 de noviembre en todo el territorio nacional, consolida la capacidad defensiva de la nación antillana.

El Consejo de Defensa Nacional informó que la iniciativa busca elevar la cohesión de las tropas, los órganos de mando y el sistema territorial para proteger la integridad del país ante cualquier intento de agresión externa.

La movilización popular alcanza su punto cumbre el viernes 6 de noviembre con la celebración del Día Nacional de la Defensa. Durante esta fecha, la ciudadanía participa de manera activa en labores orientadas a la protección de la patria, demostrando la unidad indisoluble entre la sociedad civil y sus instituciones. Esta tradición de resistencia popular ratifica el compromiso histórico de la isla con la salvaguarda de su independencia y autodeterminación.

La agencia Prensa Latina resalta que esta maniobra constituye la fase superior en la formación de los mandos del país. En el terreno, las fuerzas militares y los líderes territoriales ocupan puestos de mando prácticos donde simulan escenarios de alta complejidad, cercanos a las exigencias reales de un conflicto. Con esta preparación, el liderazgo cubano garantiza una respuesta organizada y eficaz para neutralizar cualquier acción hostil.

Dignidad e inquebrantable resistencia frente al bloqueo imperial

El despliegue de estas acciones cobra mayor trascendencia en un contexto marcado por la intensificación del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos desde hace más de seis décadas. La Habana enfrenta hoy un cerco energético recrudecido, sanciones unilaterales y permanentes amenazas que violentan el derecho internacional.

Sin embargo, la firmeza de la población cubana transforma estas adversidades en un impulso renovado para consolidar su modelo de seguridad comunitaria.

Las agresiones de Washington alcanzaron un nuevo pico el pasado 29 de enero con la firma de una orden ejecutiva que califica injustificadamente a Cuba como una amenaza a la seguridad norteamericana.

A través de este decreto, la Casa Blanca intenta justificar la imposición de medidas coercitivas adicionales, persiguiendo incluso con aranceles y represalias a los países que suministran petróleo a la isla. Pese a este intento de estrangulamiento económico, la nación caribeña mantiene erguida su dignidad.

Frente a la narrativa difamatoria de la Casa Blanca, el Gobierno cubano rechaza categóricamente las acusaciones y reafirma su determinación inamovible de defender la soberanía patria. La ejecución del Ejercicio Estratégico ‘Moncada 2026’ proyecta ante el mundo la postura de un pueblo decidido a decidir su propio destino, sin ceder jamás ante presiones imperiales ni chantajes externos.