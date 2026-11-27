El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario culminó la 18ª cohorte del Diplomado en Seguridad Penitenciaria, con la formación de 82 oficiales preparados en conocimientos teóricos y tácticos para fortalecer la seguridad y el funcionamiento de los centros penitenciarios del país.

Con esta nueva cohorte, detalla el ministerio en sus redes sociales, el sistema penitenciario nacional alcanza el 100% de oficiales formados en este diplomado, como parte de las acciones dirigidas a fortalecer las capacidades del personal responsable de garantizar el orden y la seguridad en los establecimientos penitenciarios.

La formación proporciona herramientas teóricas y tácticas para el desempeño de las funciones de los oficiales, orientadas a mantener centros seguros y organizados, así como a contribuir al cumplimiento de los objetivos de reinserción social de la población privada de libertad.