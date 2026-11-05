La XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada en la Declaración de Madrid, consolidó la postura de la gran mayoría de los gobiernos de la región en defensa del Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Los asistentes alcanzaron un acuerdo mayoritario para condenar tajantemente la coerción y la aplicación de medidas unilaterales que limitan el desarrollo de los Estados soberanos.

Esta resolución señala de forma indirecta las acciones que mantiene Estados Unidos contra diversas naciones del bloque. Sin embargo, la unanimidad del texto enfrentó la resistencia de un grupo de gobiernos caracterizados por su alineación y docilidad con la agenda de Washington.

Las representaciones de Argentina, Colombia, Costa Rica y Paraguay decidieron desmarcarse del consenso iberoamericano mediante el mecanismo formal de disociación. Estos cuatro países registraron en notas al pie de página su rechazo explícito al párrafo cuarto del documento final, el cual condena cualquier interferencia que obstaculice la atención de las necesidades y prioridades sociales.

Esta postura disidente coincide con la reciente votación en la Asamblea General de la ONU, donde estas mismas naciones respaldaron la política de bloqueo estadounidense contra Cuba. A pesar de los intentos de este bloque minoritario por frenar la declaración, la voz mayoritaria de la Cumbre Iberoamericana ratificó el compromiso con la soberanía nacional y la autodeterminación frente a las presiones externas.

Aislamiento Diplómatico de los Aliados de Washington

El alineamiento de estos cuatro países con los intereses norteamericanos sobrepasó el debate sobre las medidas coercitivas. Argentina y Paraguay extendieron su rechazo a otros consensos multilaterales, desmarcándose del acuerdo regional para la creación de la Alianza Iberoamericana de Inteligencia Artificial.

La representación argentina argumentó una negativa rotunda a cualquier tipo de regulación sobre tecnologías digitales, rompiendo nuevamente la cohesión del espacio comunitario. La delegación argentina profundizó su aislamiento diplomático al apartarse también de los programas regionales sobre movilidad académica y de la Carta Iberoamericana de Cuidados y Apoyos.

Adicionalmente, tanto Buenos Aires como Asunción incluyeron reservas ideológicas sobre los conceptos de igualdad de género redactados en la declaración final. Estas constantes objeciones evidencian una estrategia alineada con posturas conservadoras externas que buscan restar efectividad a los mecanismos de integración regional.

Pese a las fricciones provocadas por estos gobiernos, la Cumbre de Madrid concluyó con avances sustanciales para el resto de los participantes. El bloque principal reafirmó la vigencia del acervo fundacional iberoamericano y acordó fortalecer una postura común en los foros internacionales. La mayoría de los Estados soberanos ratificó su voluntad de consolidar la cooperación multilateral por encima de las presiones unilaterales de potencias extranjeras.