De la Espriella enfrenta su primera protesta masiva en Colombia

Miles de personas marchan este miércoles en las principales ciudades de Colombia en rechazo a las políticas del presidente derechista Abelardo de la Espriella, lo que marca la primera jornada masiva de movilizaciones sociales contra su administración.

La convocatoria surge desde sectores opositores liderados por el expresidente izquierdista Gustavo Petro, e integra a sindicatos, comunidades indígenas, organizaciones estudiantiles y colectivos sociales. Los manifestantes avanzan por las calles con cánticos y consignas en contra del Ejecutivo, apenas dos meses después de que el actual mandatario asumiera el poder en el país sudamericano.

La tensión social aumentó tras la firma del decreto presidencial que establece nuevas normativas para la intervención de las autoridades frente a bloqueos viales y alteraciones del orden público. El texto legal estipula que los cuerpos de seguridad deben buscar el diálogo con los manifestantes, pero aclara que esta instancia no suspende las acciones operativas dirigidas contra personas que incurran en actos de violencia.

El gobierno sostiene que la protesta pacífica constituye una garantía constitucional, pero advierte que el derecho a la manifestación no ampara agresiones a terceros, daños a la infraestructura ni la obstrucción de servicios de emergencia. Por su parte, los sectores convocantes denuncian que la medida legal busca criminalizar la protesta social y temen un incremento de la represión estatal durante las movilizaciones previstas para los próximos dos meses.

Defensa de las conquistas sociales y rechazo al giro en la política exterior

Los participantes en las marchas expresan su preocupación ante un posible desmontaje de las reformas sociales implementadas durante el periodo presidencial anterior, las cuales ampliaron el acceso gratuito a la educación superior y establecieron mejoras salariales y laborales.

Asimismo, la ciudadanía movilizada manifiesta su rechazo a las directrices de política exterior del actual gobierno. Entre los puntos de mayor fricción figuran el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Israel y el acercamiento estratégico con la administración de Estados Unidos, decisiones que los manifestantes consideran perjudiciales para la soberanía nacional.

En esta jornada, además, las comunidades indígenas protestan contra un proyecto de regulación de la guardia indígena, una entidad civil de defensa de los territorios ancestrales que opera en las regiones más afectadas por el conflicto armado.