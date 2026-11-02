De la Espriella ordena reforzar la presencia de la Fuerza Pública tras atentados en Colombia

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó este lunes fortalecer el despliegue de la fuerza pública, intensificar las operaciones militares y activar medidas especiales de seguridad en los territorios afectados por recientes ataques en los departamentos de Tolima, Huila y Cauca, con el objetivo de prevenir nuevas acciones violentas y recuperar el control territorial.

«He ordenado fortalecer la presencia de nuestra Fuerza Pública, intensificar las operaciones y activar medidas especiales de seguridad para prevenir nuevos ataques y recuperar el control de los territorios», expresó de la Espriella en un mensaje publicado en su red social Twitter.

La publicación se dio tras el atentado en Planadas, al sur del departamento del Tolima. En el hecho, reseñado por medios locales, se utilizaron explosivos y dejó cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de dos meses.

El ataque se registró en inmediaciones de una base militar, en el sector del barrio Aeropuerto, y ocasionó daños en el hospital local y viviendas cercanas.

En las últimas semanas, detalla el mandatario colombiano, se han ejecutado en Algeciras, Huila; y los municipios de Balboa, La Sierra y Totoró, en Cauca, contra la población civil y miembros de la Fuerza Pública.

De la Espriella recordó que, con estos atentados,fue asesinado el patrullero Julián Esmith Castaño López en Algeciras, Huila, mientras se registraron ataques con explosivos y hostigamientos armados en el Cauca.

Ante esta situación, recalcó el mandatario colombiano, «desde el primer momento, el Ejército Nacional y la Policía Nacional desplegaron sus capacidades para restablecer el orden público, proteger y acompañar a las comunidades afectadas y asegurar las zonas atacadas».

¡AL NARCOTERRORISMO LO VAMOS A ENFRENTAR CON TODO EL PODER DEL ESTADO!



Los cobardes atentados narcoterroristas perpetrados en Planadas, Tolima; Algeciras, Huila; y Balboa, La Sierra y Totoró, Cauca, contra la población civil y nuestra Fuerza Pública, NO QUEDARÁN IMPUNES.



En… https://t.co/5mu8jwij4M — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 2, 2026

De igual forma, indicó que se ejecutarán «las labores de control territorial y aseguramiento de los lugares impactados para facilitar las diligencias judiciales», así como señaló que continuará las operaciones contra las estructuras criminales y sus economías ilícitas.

«No habrá descanso en la persecución de los responsables de estos crímenes. Vamos a desmantelar sus estructuras, destruir sus economías ilícitas y recuperar cada territorio sometido a su violencia», manifestó en sus redes sociales.

De la Espriella expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y aseguró que los responsables serán perseguidos con todo el rigor de la ley.

«Exigimos justicia y acciones contundentes»

La gobernadora del departamento de Tolima, Adriana Matiz, se refirió al hecho en sus redes sociales, donde lamentó el ataque y exigió justicia ante el aumento de la violencia en el país.

«Lo ocurrido esta noche en Planadas es de extrema gravedad. Un acto vil y criminal que rechazamos con absoluta contundencia. Atentar contra la población civil y poner en riesgo la vida de nuestros soldados y de las familias tolimenses es cruzar una línea que no vamos a tolerar», expresó en su red social X.

De igual forma, manifestó que está coordinando con la Alcaldía de Planadas y la Fuerza Pública las evaluaciones de las afectaciones para hacerle frente a la situación.

Lo ocurrido esta noche en Planadas es de extrema gravedad. Un acto vil y criminal que rechazamos con absoluta contundencia. Atentar contra la población civil y poner en riesgo la vida de nuestros soldados y de las familias tolimenses es cruzar una línea que no vamos a tolerar.… — Adriana Magali Matiz 🇨🇴 (@AdrianaMatizTol) November 2, 2026

De igual forma, calificó el hecho como «inadmisible» y exigió justicia y «acciones contundentes para detener esta barbarie».