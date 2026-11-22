Los estudiantes de todos los niveles se concentraron ayer en Plaza Venezuela, para marchar hacia el centro de Caracas en celebración de su día. Antes de emprender la caminata, escucharon palabras de la presidenta Delcy Rodríguez transmitidas en pantallas desde La Carlota.

Acompañando la actividad se encontraban los ministros Diosdado Cabello (Interiores) y Héctor Rodríguez (Educación), entre otros. “Estamos aquí con los jóvenes de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, que tuvieron su congreso, se reunieron. Y vamos a acompañar a los estudiantes venezolanos. Hoy es el Día del Estudiante Venezolano”, expresó Cabello.

La estudiante de bachillerato Wilmari Caballero, recién electa presidenta de la federación que agrupa a estudiantes de educación media, dijo que “no somos simples espectadores, somos protagonistas”.

Mientras que el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, expresó que los estudiantes “representan la esperanza más firme de Venezuela y el motor que impulsa el mañana que todos queremos”.