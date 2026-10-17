Debaten en Nueva Esparta la reforma de la justicia penal

El fiscal general de la República, Larry Devoe, encabeza en el estado Nueva Esparta el despliegue de la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal, con el objetivo de debatir y construir propuestas de manera conjunta con los actores del sistema judicial y la ciudadanía.

Devoe destacó que el combate a la corrupción constituye un eje central de las discusiones y una labor prioritaria de carácter permanente. Asimismo, señaló que las actuaciones irregulares de una minoría no deben comprometer la ética ni la credibilidad de la mayoría de los servidores públicos con vocación de servicio.

La iniciativa busca formular una hoja de ruta consensuada para transformar la estructura del sistema penal venezolano y consolidar la ética en el ejercicio de la función pública. Durante la jornada se contó con el apoyo institucional de la gobernadora de la entidad, Marisel Velásquez.