Declaran a Bolívar como segundo municipio comunero del Táchira

El municipio Bolívar fue declarado como segundo territorio 100 % comunero del Táchira por ser una zona de paz “donde la gente tiene cultura de organización, ejecutan los proyectos, realizan las asambleas de ciudadanos y ciudadanas, rinden cuentas de los recursos y entregan obras a las comunidades”.

Así lo expresó el ministro de Comunas, Ángel Prado, durante el encuentro de comunas de la frontera celebrado en San Antonio del Táchira, que contó con la participación del gobernador Freddy Bernal, la alcaldesa Sandra Sánchez y comunas de los municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Junín y Rafael Urdaneta.

En el marco del encuentro, los voceros comunales expusieron los diferentes proyectos ejecutados en sus territorios gracias a las consultas populares. Asimismo, fue inaugurada la Casa Comunal La Libertad, perteneciente a la Comuna Robert Serra, una de las nueve organizaciones comunales del municipio Bolívar.

El ministro Ángel Prado señaló que “el Táchira le sigue cumpliendo a Venezuela como estado comunero” al resaltar el interés de las comunas por participar en el plan agroalimentario con los rubros café, cacao y hortalizas, así como por la creación de rutas turísticas para que visitantes nacionales e internacionales puedan conocer y disfrutar las riquezas naturales y el potencial de la entidad andina.

Por su parte, el gobernador Freddy Bernal indicó que en el Táchira “las esperanzas se concretan porque es un pueblo organizado, que tiene objetivos y los consigue con esfuerzo, trabajo y sacrificio”. Igualmente, destacó que la declaratoria es un reconocimiento a la articulación gobierno-poder popular y felicitó a los 82 consejos comunales del municipio Bolívar por conseguir la certificación como el segundo municipio comunal de la región.