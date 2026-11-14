InicioTáchiraDeclaran a Bolívar como segundo municipio comunero del Táchira
Actualidad

Declaran a Bolívar como segundo municipio comunero del Táchira

La certificación reconoce el trabajo organizado de los 82 consejos comunales de la zona

Solka Agudelo
Añade Últimas Noticias a tu Google

El municipio Bolívar fue declarado como segundo territorio 100 % comunero del Táchira por ser una zona de paz “donde la gente tiene cultura de organización, ejecutan los proyectos, realizan las asambleas de ciudadanos y ciudadanas, rinden cuentas de los recursos y entregan obras a las comunidades”.

Así lo expresó el ministro de Comunas, Ángel Prado, durante el encuentro de comunas de la frontera celebrado en San Antonio del Táchira, que contó con la participación del gobernador Freddy Bernal, la alcaldesa Sandra Sánchez y comunas de los municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Junín y Rafael Urdaneta.

En el marco del encuentro, los voceros comunales expusieron los diferentes proyectos ejecutados en sus territorios gracias a las consultas populares. Asimismo, fue inaugurada la Casa Comunal La Libertad, perteneciente a la Comuna Robert Serra, una de las nueve organizaciones comunales del municipio Bolívar.

El ministro Ángel Prado señaló que “el Táchira le sigue cumpliendo a Venezuela como estado comunero” al resaltar el interés de las comunas por participar en el plan agroalimentario con los rubros café, cacao y hortalizas, así como por la creación de rutas turísticas para que visitantes nacionales e internacionales puedan conocer y disfrutar las riquezas naturales y el potencial de la entidad andina.

Por su parte, el gobernador Freddy Bernal indicó que en el Táchira “las esperanzas se concretan porque es un pueblo organizado, que tiene objetivos y los consigue con esfuerzo, trabajo y sacrificio”. Igualmente, destacó que la declaratoria es un reconocimiento a la articulación gobierno-poder popular y felicitó a los 82 consejos comunales del municipio Bolívar por conseguir la certificación como el segundo municipio comunal de la región.

  • Comuneros de Bolívar, Ureña, Junín y Rafael Urdaneta participaron en el encuentro de comunas de la frontera. Foto: MinComunas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Artículo anterior
Buque petrolero hundió crucero en el río Misisipi 
Artículo siguiente
Fiscalía de Paraguay acusa de asociación criminal a Santiago Peña