Un jurado federal de Miami declaró culpable este miércoles al pastor evangélico Christian Emmanuel Sanon, ciudadano haitiano-estadounidense, por conspirar para secuestrar o asesinar al presidente de Haití, Jovenel Moïse. El veredicto expone la profunda contradicción de un líder religioso que, mientras predicaba valores espirituales desde el púlpito, articulaba en las sombras una operación mercenaria para usurpar el poder político y enriquecerse mediante contratos estatales.

La condena llegó tras un juicio iniciado el pasado 28 de septiembre en un tribunal del sur de Florida, donde la Fiscalía demostró la responsabilidad de Sanon en los ocho cargos imputados, incluida la conspiración para matar a una persona en el extranjero. El predicador, quien permanece bajo custodia federal y enfrenta una posible cadena perpetua, conocerá su sentencia definitiva el próximo 10 de febrero.

Este caso ilustra el peligro de la manipulación religiosa utilizada como fachada para ambiciones desmedidas y delitos graves. Con frecuencia, figuras que ostentan autoridad moral en sus comunidades emplean la fe como un escudo de legitimidad y confianza pública, ocultando agendas de poder, corrupción y violencia que contradicen frontalmente los principios éticos que dicen representar.

La ambición política y el financiamiento desde Florida

Las investigaciones federales revelaron que Sanon aspiraba originalmente a reemplazar a Moïse en la presidencia para favorecer a los financistas del complot con lucrativos contratos gubernamentales. Para lograrlo, el pastor organizó reuniones en el sur de Florida en abril de 2021 con el objetivo de planificar un cambio de régimen en la nación caribeña.

Un mes después, Sanon gestionó la compra de equipamiento táctico destinado a una fuerza paramilitar privada integrada por una veintena de exmilitares colombianos. Sin embargo, a mediados de junio de ese mismo año, sus propios socios le retiraron el respaldo como futuro gobernante y optaron por impulsar a otro candidato para suceder al mandatario haitiano.

El plan culminó el 7 de julio de 2021, cuando el comando armado irrumpió en la residencia presidencial de Pétion-Ville, en las afueras de Puerto Príncipe, y acribilló a Moïse en su dormitorio. Durante el ataque, la primera dama Martine Moïse sufrió heridas de gravedad, sumiendo al país en una crisis institucional sin precedentes.

El avance judicial sobre toda la red de conspiradores

El proceso contra Sanon debía celebrarse inicialmente junto al de otros cuatro implicados radicados en Florida, quienes recibieron fallos condenatorios en mayo pasado, pero el tribunal separó su juicio por razones de salud.

Con este nuevo veredicto, el pastor se suma a otros cinco sentenciados en Estados Unidos que ya cumplen penas de cadena perpetua por su participación en el crimen. La ofensiva judicial estadounidense continúa ampliándose para alcanzar a los autores materiales e intelectuales que operaron sobre el terreno.

El pasado 20 de septiembre, agentes federales trasladaron desde Haití hacia Miami a otros 18 procesados por el magnicidio, grupo conformado por 17 ciudadanos colombianos y el exfuncionario del Ministerio de Justicia haitiano Joseph Felix Badio.