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Defensa de Maduro y Cilia insisten en su inmunidad

Maduro y Flores están citados el próximo 17 de noviembre a una nueva audiencia

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La defensa del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, insistió en su inmunidad soberana presentada para desestimar el caso y pidió que el tribunal resuelva primero esa cuestión.

Maduro y Flores están citados el próximo 17 de noviembre a una nueva audiencia, la primera ante la jueza Analisa Torres, quien asumió el caso tras la muerte del juez Alvin Hellerstein, donde está previsto que se examine este asunto.

Los abogados también cuestionan la competencia del tribunal en los nuevos cargos, ya que sostienen que corresponde a Brooklyn y no a Manhattan.

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