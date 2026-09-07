Defensora del pueblo dice que se mantiene la revisión de casos de presos políticos

La defensora del pueblo de Venezuela, Eglée González Lobato, se comprometió este lunes a continuar la revisión de casos de presos políticos, cuyos familiares protestaron frente a la sede de la institución, en Caracas, para exigir respuestas y un acompañamiento en su lucha para lograr la liberación de esas personas.

Aseguró que la Defensoría del Pueblo tiene un equipo de seguimiento que recibirá a «todos los familiares» y revisará los casos que presenten, así como las actuaciones que se han hecho, debido a que para «muchos» de ellos se necesita una articulación interinstitucional, destaca EFE.

«Después de la revisión que hagamos hoy, vamos a hacer unas declaraciones a la brevedad posible», aseguró.

Los familiares comenzaron una agenda de cuatro protestas esta semana llamada ‘Ruta de las respuestas pendientes’ que incluye visitas a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía y a Miraflores, sede del Ejecutivo, y que finalizará el domingo con manifestaciones en plazas convocadas dentro y fuera del país.

Según la ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de los presos políticos, aún hay 328 detenidos en el país, pese al proceso de excarcelaciones que comenzó en enero pasado, que ha permitido que cientos de personas, entre ellos también extranjeros, salieran de las cárceles.

La activista Hiowanka Ávila, hermana de Henryberth Rivas, dijo a EFE que posteriormente se reunieron con la defensora del pueblo y que la funcionaria se comprometió con la revisión de casos con «patologías graves de salud, penas cumplidas y retardo procesal».