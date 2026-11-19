La Defensoría del Pueblo participó en el reinicio del abordaje judicial contemplado en el Plan de Transformación del Sistema de Justicia Penal, durante una jornada interinstitucional realizada en el Palacio de Justicia de Caracas.

Durante la actividad interinstitucional, reseñada en redes sociales, los equipos especializados realizaron una revisión detallada de los expedientes de personas privadas de libertad.

El objetivo de esta labor consistió en verificar la situación jurídica de los procesados, agilizar los trámites administrativos pendientes y evaluar la aplicación de las medidas legales contempladas en la normativa vigente.

En la jornada participan representantes del Ministerio Público, Defensa Pública, Servicio General de Medicina y Ciencias Forenses y la Asamblea Nacional.

Este mecanismo forma parte de las líneas de acción establecidas por la comisión presidencial creada el pasado 23 de abril por la presidenta de la República, Delcy Rodríguez.