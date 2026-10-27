Defensoría del Pueblo y Acnur consolidan cooperación en materia de derechos humanos



La Defensoría del Pueblo y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) fortalecieron sus lazos de cooperación mediante la firma de una Carta de Entendimiento orientada a mejorar la atención, orientación y acompañamiento de personas refugiadas, apátridas y retornadas en el país.

El acuerdo busca potenciar la acción institucional en el territorio a través de las Brigadas Defensoriales y contempla la puesta en marcha del programa Jóvenes Defensoriales para involucrar a las nuevas generaciones en la defensa de los derechos humanos.

La Defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, enfatizó que la labor defensorial debe medirse por su capacidad de respuesta y por las soluciones concretas que logra en la vida cotidiana de las personas.



El trabajo conjunto busca garantizar que el acompañamiento jurídico y humanitario llegue directamente a las personas retornadas al país que demandan protección y orientación prioritaria.

