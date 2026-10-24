Dejan como nuevos los planteles de Cojoro y Poloös en La Guajira venezolana

La Escuela Técnica en Salud Ramón Paz Ipuana de la comunidad de Cojoro y la Escuela Básica Nacional Ana Sara Epiayú de la comunidad indígena Wayúu de Poloös fueron rehabilitadas a través de una intervención conjunta de la Gobernación del Zulia y las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB) a través de sus Brigadas Comunitarias Militares para la Educación y Salud (Bricomiles).

El gobernador Luis Caldera informó a través de un reporte de su Secretaría de Comunicación que: “Este es el quinto plantel del Plan de Soberanía y Paz que adelanta el Gobierno nacional, con la presidenta Delcy Rodríguez; el Gobierno regional en articulación con la Alcaldía Bolivariana Indígena de la Guajira y, sobre todo, con los tres ejes comunales, con las comunas y circuitos comunales de este territorio”.

La Escuela Básica Nacional Ana Sara Epieyú de Poloös atiende a 60 niñas y niños indígenas.

El Mandatario felicitó el trabajo realizado por las Bricomiles a través del comandante de la Zodi Zulia, general de división Okler Yustiz, y del titular del Comando Zonal 11 de la Guardia Nacional Bolivariana, general de brigada Oswaldo Rengifo.

La Escuela Técnica en Salud Ramón Paz Ipuana atiende a 150 jóvenes adolescentes, quienes ahora tienen espacios rehabilitados para sus estudios. El plantel fue impermeabilizado y se restauraron sus paredes. Se colocaron paneles solares para el sistema alternativo de electricidad y se recuperó el sistema de agua potable y los sanitarios. Además, se climatizaron áreas y se dotó de auditorio, biblioteca y laboratorio.

La Escuela Básica Nacional Ana Sara Epieyú de Poloös, Alta Guajira venezolana, atiende a 60 niñas y niños indígenas. La rehabilitación integral de esta institución contempló la adecuación de sus aulas e instalaciones de primer nivel, comedor escolar, paneles solares para garantizar un servicio eléctrico continuo y un modelo de enseñanza enfocado en la educación intercultural bilingüe.

Con los planteles de Cojoro y Poloös son cinco los centros educativos creados o recuperados en La Guajira venezolana entre octubre 2025 y lo que va de 2026. A los anteriores se suman la Escuela Básica Nacional El Taparo (sector El Taparo) inaugurada el 22 de octubre de 2025. La Escuela Básica Estadal Juan Fernández en la comunidad wayuu Aipiapá, en pleno Hito Fronterizo, abierta el 6 de mayo pasado. Y la Escuela Básica Nacional Ángel Emiro Arévalo, en la comunidad Polomou, finalizada el 9 de agosto, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

El gobernador Caldera subrayó que el Plan Soberanía y Paz de la presidenta Delcy Rodríguez contempla la intervención progresiva de 13 instituciones educativas en la línea fronteriza, incorporando próximamente planteles como la Escuela Irramachir, Cusare, Jasai, Casusain, Pozo Sopo, Walantalao, las escuelas Rangel Durán y Delia Durán en Cojoro, y la Escuela Tapurí, para consolidar así el desarrollo y la atención educativa integral de los pueblos indígenas del Zulia.