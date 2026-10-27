Delcy Rodríguez afirma que excluir a Rusia del mercado del gas es un «grave error»

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó como un «grave error» la exclusión de Rusia en el mercado mundial del gas.

A través de un material audiovisual difundido en la VIII Cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas (Fpeg), celebrada en Moscú, la jefa de Estado apostó por el diálogo y la cooperación en la industria.

«Esta cumbre nos convoca a fortalecer el diálogo y la cooperación en la industria gasífera. Pretender excluir, por ejemplo, a Rusia de la fórmula gasífera internacional ha demostrado ser un grave error que hoy pagan pueblos del mundo», manifestó la mandataria nacional este martes.

Asimismo, consideró «indispensable» fortalecer la cooperación entre los países miembros del Foro y llamó a «promover el desarrollo de cadenas globales de suministro de gas, intercambiar capacidades técnicas y avanzar en el uso del gas natural como energía abundante y sostenible para todos los sectores de la economía».

Putin por la cooperación energética con Venezuela

Por su parte, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, ratificó su interés en continuar la cooperación energética con Venezuela. Aseguró que mantiene consultas al respecto con Caracas, según reseña la agencia de noticias EFE.

«Los operadores económicos rusos invirtieron miles de millones de dólares en el sector energético de Venezuela, confiamos en que esta cooperación continuará», declaró Putin en su intervención en el Fpeg.

Putin señaló que Rusia está lista para trabajar «con las autoridades de Venezuela», así como con sus socios venezolanos y «representantes de terceros países».

«Llevamos a cabo consultas tanto con las instituciones gubernamentales como con compañías interesadas de otros, quiero subrayar, terceros países», indicó.