Delcy Rodríguez pide a los medios «no estigmatizar la imagen de Venezuela»

La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, instó este jueves a los medios de comunicación nacionales e internacionales a respetar los derechos de los venezolanos y a no estigmatizar a Venezuela, para consolidar el diálogo nacional y avanzar hacia el renacer del país.

«Pido a los medios, tanto nacionales como internacionales, que no se estigmatice la imagen de Venezuela, ni de su gentilicio ni de su identidad nacional», señaló la jefa de Estado en un mensaje a la nación, transmitido por Venezolana de Televisión.

Desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, la Mandataria Nacional recalcó que un «verdadero diálogo de la sociedad requiere que todas las voces puedan ser escuchadas, que la libertad de expresión sea ejercida de manera responsable y que la información fluya con veracidad y objetividad».

Ante esta situación, la mandataria venezolana manifestó el compromiso del Gobierno bolivariano de restablecer los accesos a los portales informativos que estaban «sujetos a medidas administrativas como resultado de la confrontación vivida».

«Pido a los comunicadores del país responsabilidad y respeto a los derechos de los ciudadanos», añadió la presidenta Delcy Rodríguez.

La mandataria venezolana también se refirió a la vía institucional como mecanismo para impulsar los cambios políticos en el país y reiteró que su propuesta contempla el uso de las leyes y las instituciones existentes para fortalecerlas.

«Venezuela no va a saltar al vacío. Vamos a emplear las leyes y las instituciones que existen para hacerlas mejores», aseveró.

Manifestó que el avance institucional debe traducirse en mayores garantías para la ciudadanía y en condiciones que favorezcan el diálogo nacional.

Sus declaraciones forman parte de un mensaje a la nación ofrecido este jueves sobre las acciones de transformación política, económica, cultural, espiritual y democrática desarrolladas a lo largo del año.