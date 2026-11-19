Con el objetivo de revisar los logros diplomáticos, económicos y de seguridad alcanzados recientemente, la presidenta Delcy Rodríguez, se reunió este jueves con el alto mando político militar para ofrecer un balance integral de su gira internacional y de los acuerdos estratégicos impulsados por el Ejecutivo nacional.

El itinerario internacional tuvo como punto de partida la Conferencia de las Partes (COP 31) en Antalya, Türkiye, escenario donde la mandataria presentó el Plan Venezuela Vive, una estrategia orientada a articular las políticas públicas en defensa de los derechos de la naturaleza y fomentar la conciencia ambiental.

«Una gira que fue bien nutrida, inició en la CP31 en Antalya Turquía y allí pusimos la postura de Venezuela en la defensa de los derechos de la naturaleza y presenté y lancé el Plan Venezuela Vive para articular todos los programas del Estado venezolano dirigido a proteger los cuidados de la naturaleza (…) seguir por esta ruta de creación de una gran conciencia», precisó la mandataria.

En el marco de esta agenda multilateral, la presidenta resaltó los diálogos sostenidos con el primer ministro de Antigua y Barbuda y con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Con el mandatario brasileño abordó el afianzamiento de la cooperación bilateral.

«Yo le agradecí el apoyo que ha dado el presidente Lula a Venezuela, desde inicio de este año, cuando el terremoto», apuntó Rodríguez, quien además resaltó que con este encuentro se fortaleció los lazos de hermandad entre ambos países.

La ruta diplomática incluyó paradas en Estambul y Doha, donde Rodríguez revisó los vínculos bilaterales con el Emir y el primer ministro de Qatar. De estas gestiones destacó la aprobación del vuelo directo Doha-Caracas para dinamizar el intercambio comercial y turístico, una línea de trabajo a la que la ministra Daniela Cabello da seguimiento mediante propuestas regionales y multidestino.

Posteriormente, la delegación venezolana se trasladó a los Emiratos Árabes Unidos. Allí, la jefa de Estado conversó con el presidente Mohamed bin Zayed Al Nahayan y lideró una ronda de negocios con inversionistas interesados en sectores clave como energía, minería, telecomunicaciones y tecnología, acompañada por el equipo económico que evaluó proyectos conjuntos en ambas naciones del golfo.

Al cierre del balance, ya de regreso en territorio venezolano, Rodríguez puso de relieve el encuentro sostenido con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, enfocado en retomar la cooperación técnico-militar en estricto apego a la Constitución y la soberanía nacional.

«Hemos profundizado la cooperación energética tremendamente, Venezuela-Estados Unidos, y también el ámbito de la seguridad, la defensa, y estos acuerdos van a permitir mejor capacitación, equipamiento para nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana», puntualizó la mandataria.