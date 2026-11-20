Una delegación de Venezuela, encabezada por Andrea Corao Faría, viceministra para Asia, Medio Oriente y Oceanía, realizó un recorrido por el centro de consolidación y almacenamiento de Shenzhen ZLC Logistics, en China, para conocer las capacidades de esta empresa de capital venezolano, que durante 16 años ha movilizado carga entre China y Venezuela.

A través de las redes sociales de Venexporta, se dio a conocer que el almacén, que abrió sus puertas el pasado 1 de octubre, cuenta con una capacidad aproximada de 350 toneladas y forma parte de una red logística articulada con el Almacén General de Depósito de la empresa, ubicado en Valencia, estado Carabobo.

Durante el recorrido, se realizó un encuentro con el equipo de Shenzhen ZLC Logistics, al que se presentaron productos venezolanos.

La reunión también permitió conversar sobre las posibilidades que ofrece esta infraestructura para facilitar el traslado de la oferta exportable nacional hacia los mercados asiáticos.