Delirio gana su primer oro mundial en los Chocolate Awards

La marca Delirio Chocolate hizo historia en la Final Mundial de los International Chocolate Awards 2026 al ganar, por primera vez en su trayectoria, sus primeras medallas de oro en esta competencia que reúne a chocolateros de todos los continentes.
Su barra Cacao Mass 100% Cacao (con origen en el estado Sucre) fue reconocida como el Mejor Chocolate Oscuro 100% Cacao del Mundo tras conquistar 4 medallas de oro en total.
Asimismo, la marca de fino chocolate margariteña completó su triunfo con otros galardones más: dos medallas de plata por sus barras Porcelana (75% cacao) y Mi Tierra (67% cacao margariteño); y una medalla de bronce por su tableta Ocumare 61 (72% cacao).
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