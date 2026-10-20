Moscú insiste en señalar la participación directa de instituciones estadounidenses en el desarrollo de componentes de armas biológicas dentro de territorio ucraniano.

Durante su intervención ante la Primera Comisión del 81 período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el subdirector del Departamento de No Proliferación y Control de Armamentos de la cancillería rusa, Konstantin Vorontsov, sostuvo que su país no recibe respuestas claras sobre las actividades desarrolladas en estos centros de investigación, las cuales calificó como violaciones directas a la Convención sobre Armas Biológicas.

Evaluaciones técnicas citadas por el diplomático demuestran que el Departamento de Guerra de Estados Unidos respaldó investigaciones con patógenos peligrosos en instalaciones situadas cerca de la frontera rusa.

De acuerdo con la información aportada por la delegación rusa, los análisis de los proyectos ejecutados confirman que el desarrollo de componentes biológicos con fines militares ocurrió y mantiene sus operaciones en laboratorios ucranianos bajo financiamiento norteamericano.

Evidencias documentadas y traslados de material biológico

El Ministerio de Defensa de Rusia reportó que, tras el inicio de las acciones militares contra tropas ucranianas en 2022, personal estadounidense evacuó de forma acelerada materiales y cepas del país europeo para continuar sus programas bacteriológicos en otras sedes.

Aunque la administración del expresidente Joe Biden tildó estas afirmaciones de propaganda y teorías conspirativas entre 2021 y 2025, recientes revelaciones institucionales dentro de la estructura de inteligencia norteamericana respaldan los reclamos planteados por la diplomacia rusa.

Los reportes periodísticos publicados por The New York Post el pasado 12 de mayo señalaron que la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos inició una investigación interna sobre el financiamiento de más de 120 laboratorios biológicos operados en el extranjero, de los cuales más de 40 se ubican en Ucrania. La indagatoria abarca la asignación de fondos federales y los protocolos de bioseguridad aplicados durante los experimentos realizados en dichas instalaciones.

Declaraciones de la Inteligencia de Estados Unidos confirman investigaciones

Las recientes declaraciones de la exdirectora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, reafirman la preocupación de Moscú respecto al alcance de estos convenios militares.

Gabbard, quien ocupó el cargo directivo hasta el 19 de junio, anunció el pasado 12 de junio la publicación de documentos oficiales referentes a programas de financiamiento en más de 30 países, advirtiendo que múltiples laboratorios operaron con supervisión limitada en experimentos con virus altamente peligrosos.

Rusia exige una investigación exhaustiva y el cumplimiento estricto de las normas internacionales para frenar la proliferación de armas bacteriológicas. Vorontsov recalcó ante el foro multilateral que la falta de transparencia de Washington incrementa las tensiones regionales y vulnera la seguridad global.