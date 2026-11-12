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Desentierran en el Tuyal cadáver de un jardinero

Cicpc esclarece el homicidio de un jardinero ocurrido en Ocumare del Tuy

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Jesús Daniel Martínez Alzualdes (27) y José Alberto Arroyo Luque (36) fueron detenidos por su presunta vinculación con el asesinato de José Enrique Montenegro Serrano (28), de ocupación jardinero, cuyo cadáver fue desenterrado en el sector El Desvío, Charallave (Miranda), informó el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en su cuenta Instagram.

Las investigaciones se iniciaron tras la denuncia por la desaparición de José Enrique. Jesús Daniel pretendió desviar el caso asegurando haber ubicado, mediante Google, una fosa clandestina.

Pero la investigación determinó que Martínez, José Arroyo y Erick Luque, aún por detener, condujeron a la víctima a El Desvío, donde lo tirotearon hasta matarlo, para luego sepultarlo y huir con su moto.

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