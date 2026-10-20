Deslizamiento en mina de oro en Colombia deja nueve fallecidos

Un deslizamiento de una mina de oro en Colombia ha dejado hasta ahora al menos nueve fallecidos, ubicada en Santa Bárbara de Iscuandé, en el departamento de Nariño, al suroeste de Colombia.

La información fue confirmada por autoridades regionales, entre ellas el secretario de Gobierno de Nariño, Fredy Andrés Gámez Castrillón, y el secretario de Paz y Derechos Humanos de la misma región, Alex González, citaron medios internacionales.

Varias personas quedaron sepultada

González señaló que varias personas quedaron sepultadas mientras realizaban actividades de minería artesanal. “Se reporta que varias personas están sepultadas por un deslizamiento de tierra, personas que estaban haciendo minería. Y el reporte que tenemos hasta el momento es de nueve muertos”.

Gámez advirtió que la cifra podría aumentar, ya que se estima que unas 30 personas se encontraban en el lugar al momento del derrumbe.

La Defensoría del Pueblo expresó su profunda preocupación ante la posibilidad de que el número de víctimas sea mayor y pidió garantizar el acceso seguro de los equipos de emergencia, debido a la presencia de grupos armados ilegales en el área. También hizo un llamado urgente para disponer de todos los recursos humanos, técnicos y logísticos necesarios para atender la emergencia.