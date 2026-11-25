A través del plan «Caracas se ve Mejor», se ejecutan importantes labores de transformación y mantenimiento integral en las avenidas La Salle y Lima, con el objetivo de garantizar una óptima transitabilidad y mejorar la imagen urbana de ambas arterias viales de la ciudad capital.

El despliegue cuenta con la participación activa de fiscales ambientales y cuadrillas operativas de Supra Caracas, empresa adscrita a la Alcaldía de Caracas, quienes mantienen un esquema permanente de recolección de desechos sólidos. Para asegurar la higiene profunda de las calzadas, aceras y espacios públicos, las labores se apoyan en maquinaria especializada que incluye camiones compactadores, barredoras mecánicas e hidrojets.

De acuerdo a información publicada en la red social Instagram de la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, el «saneamiento de los puntos de desechos sólidos ha ido acompañado de la instalación de avisos informativos, así como de un espacio de concientización y supervisión de la disposición de desperdicios»

De manera paralela al saneamiento ambiental, se realizan trabajos de infraestructura y seguridad vial que abarcan la pintura de brocales, la demarcación de la vía y la recuperación y optimización del sistema de luminarias.

La iniciativa forma parte de una labor sostenida durante ocho meses en avenidas y parroquias de alta circulación comercial y peatonal, orientada a acondicionar los espacios públicos de la capital ante el aumento de actividad propia de la temporada decembrina.