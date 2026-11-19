Equipos operativos del Instituto de Transporte y Vialidad de Caracas (Intravialca) ejecutan labores de mantenimiento del alumbrado público y limpieza de espacios viales en la avenida Nueva Granada, para mejorar las condiciones de seguridad y visibilidad para conductores y peatones.

De acuerdo con la información difundida por la Alcaldía de Caracas a través de sus redes sociales, las cuadrillas realizan trabajos técnicos de revisión, mantenimiento y recuperación del sistema de iluminación, así como la restitución de puntos de luz en distintos tramos de la avenida.

De manera simultánea, los equipos desarrollan labores de barrido profundo y limpieza integral en la vialidad, las islas y las aceras, como parte de las acciones de mantenimiento y recuperación de los espacios públicos.

Estas labores forman parte de la jornada de un despliegue integral que ejecuta la Alcaldía de Caracas en diferentes avenidas del país para mejorar la infraestructura en la capital.