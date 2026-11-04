Destacan avances de leyes para la protección de las mujeres

La diputada de la Asamblea Nacional (AN) Asia Villegas informó que Venezuela cuenta con una estructura institucional compuesta por 104 tribunales de justicia de género, 74 fiscalías especializadas y ocho órganos receptores de denuncias desplegados en el país.

Durante una entrevista en VTV, Villegas afirmó que la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia no ha sido letra muerta. Explicó que las reformas realizadas al texto de 2007 consolidaron un marco de protección para las ciudadanas.

La parlamentaria señaló que la norma abarca sanciones contra distintas agresiones, entre ellas la violencia psicológica, patrimonial, laboral, obstétrica y el femicidio. Asimismo, subrayó la importancia de la formación permanente de los funcionarios públicos en la materia.

Proyectos legislativos en agenda parlamentaria

Villegas indicó que la AN aborda la segunda discusión de la Ley de Igualdad para las Mujeres, instrumento que sustituirá a la normativa de 1998. Igualmente, mencionó el avance de la Ley del Sistema de Cuidados para la Vida y la elaboración del reglamento de la Ley para la Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad.

La legisladora refirió las orientaciones expuestas por la presidenta Delcy Rodríguez relativas al acompañamiento a víctimas de violencia y la atención prioritaria a las personas adultas mayores.

Aprobado reglamento de ley sobre vida libre de violencia para mujeres

Asia Villegas también se refirió a la aprobación del reglamento de la Ley Orgánica por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, durante una entrevista concedida al canal Venezolana de Televisión.

Villegas indicó que el instrumento legal permite acortar la brecha entre la norma y su aplicación en la cotidianidad de las mujeres. Explicó que el texto, tras ser revisado por la Procuraduría General de la República, pasará a su publicación en Gaceta Oficial.

La parlamentaria señaló que la medida regula la actuación de funcionarios en los ocho órganos receptores de denuncias y ratifica la prohibición de mediación y conciliación en casos de agresión de género, en el marco del inicio del denominado Mes Violeta.

Normativas sobre adultos mayores y protección de menores

Durante su intervención, Villegas abordó además la regulación de la Ley Orgánica para el Desarrollo Integral de las Personas Adultas Mayores. Destacó que la esperanza de vida de las mujeres en Venezuela alcanza los 80 años y la de los hombres 72 años, por lo que la población de la tercera edad está integrada mayoritariamente por mujeres.

Asimismo, hizo referencia al reglamento de la Ley para la Prevención y Erradicación del Abuso Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes, texto que complementa la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes con el propósito de fortalecer las garantías de protección legal y social.

Este 2 de noviembre, la presidenta Delcy Rodríguez aprobó cuatro reglamentos presentados por la Mesa de Mujeres por la Paz y la Convivencia Democrática dirigidos a la protección social de las mujeres, niñas, niños y adolescentes y adultos mayores.

Tras un encuentro con representantes de distintos entes e integrantes de la Mesa de Mujeres por la Paz y la Convivencia Democrática, además de sectores políticos y sociales, la mandataria procedió a estampar su rúbrica para suscribir los reglamentos enfocados en la Ley del Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Atención Integral para las Personas con Trastorno del Espectro Autista, la Ley para la Prevención y Erradicación del Abuso Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes y la Ley Orgánica para la Atención y Desarrollo Integral de las Personas Adultas Mayores.

El paquete de normativas aprobado en la jornada surgió de una serie de propuestas redactadas por diputadas a la Asamblea Nacional a través de la Mesa de Mujeres por la Paz y la Convivencia Democrática. La diputada Asia Villegas destacó que estos instrumentos actúan como herramientas pedagógicas para guiar el desempeño de los funcionarios públicos y evitar interpretaciones arbitrarias de la ley.