Detienen a tres miembros de una red de estafadores

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvo a tres personas que, según las investigaciones, integraban una red criminal dedicada a la estafa continuada a través de una aplicación móvil.

En una publicación en redes sociales, el director de la policía científica, Douglas Rico, dijo que estos ciudadanos “se dedicaban a captar a terceras personas para utilizarlas como “mulas” de identidad” para el registro en una aplicación móvil de compra hoy y paga mañana.

Detalló que a estas personas les cancelaban 20 dólares para “registrar perfiles en la aplicación móvil de financiamiento a crédito”, a través de la cual adquirían teléfonos celulares de alta gama.

“Una vez aprobada la solicitud para adquirir teléfonos celulares de alta gama, cancelada la inicial, acudían a retirarlos a tiendas físicas. Posteriormente, mediante el uso de métodos informáticos, lograban vulnerar y desinstalar la aplicación de seguridad y control remoto en los dispositivos, eludiendo el sistema de bloqueo por impago para apoderarse de los equipos sin cancelar las cuotas correspondientes, generando así un daño patrimonial a la referida compañía”, reveló.

Los detenidos fueron identificados como David Antuan Arteaga González (18), Daniel Adrián Muñoz Meneses (23) y Aurimary Arocha Arocha (35). Los procedimientos se llevaron a cabo en las parroquias La Candelaria, Santa Rosalía y La Vega, de Caracas.

El caso pasó al Ministerio Público.