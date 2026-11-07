Detienen a un hombre cerca de la Casa Blanca por presuntas amenazas contra Donald Trump 

Agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos arrestaron el jueves por la noche a un ciudadano venezolano cerca de la Casa Blanca, tras hallar varias armas de fuego en su vehículo y obtener declaraciones sobre intenciones de atentar contra el presidente Donald Trump, según informaron las autoridades federales y reportó la cadena estadounidense Fox News.
El sospechoso fue identificado por las fuerzas de seguridad como Ronny Yordrix Guanipa Chirinos. De acuerdo con el reporte oficial emitido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el Servicio Secreto, el procedimiento se llevó a cabo durante la noche del jueves 5 de noviembre en la Avenida Constitución de la capital estadounidense.
Las autoridades indicaron que los agentes del Servicio Secreto observaron a Guanipa Chirinos actuando de forma sospechosa dentro de su automóvil estacionado en la zona. Al aproximarse para realizar la inspección, los oficiales constataron la presencia de varias armas de fuego en el interior del vehículo.
En el comunicado difundido por los organismos de seguridad y recogido por Fox News, el DHS detalló que el detenido es un ciudadano extranjero en situación irregular originario de Venezuela. Durante el abordaje inicial, Guanipa Chirinos declaró a las autoridades que escuchaba voces en su mente que le ordenaban desplazarse a Washington para realizar el atentado.
El detenido se encuentra bajo custodia de las autoridades federales para enfrentar los cargos correspondientes, mientras continúan las investigaciones sobre el hecho.
BREAKING: A Venezuelan illegal immigrant accused of threatening to kill President Trump was arrested near the White House after three firearms and ammunition were found inside a stolen vehicle, DHS confirms to Fox News.
Secret Service agents spotted the suspect acting suspiciously along Constitution Avenue. When they approached, DHS says he told them he was hearing voices directing him to Washington to kill the president.
Authorities recovered an AR-15-style rifle, a MAC-10, a Glock 43X and ammunition from the vehicle.
DHS says the suspect illegally crossed the Texas border in March 2024 and was released into the country under the Biden administration. He now faces multiple weapons and vehicle-related charges, while ICE has lodged a detainer.
See the charges and what DHS is revealing about the suspect’s immigration history: https://t.co/G0WlODB8pe
@BillMelugin_— Fox News (@FoxNews) November 6, 2026