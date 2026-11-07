Detienen a un hombre cerca de la Casa Blanca por presuntas amenazas contra Donald Trump 

Agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos arrestaron el jueves por la noche a un ciudadano venezolano cerca de la Casa Blanca, tras hallar varias armas de fuego en su vehículo y obtener declaraciones sobre intenciones de atentar contra el presidente Donald Trump, según informaron las autoridades federales y reportó la cadena estadounidense Fox News.

El sospechoso fue identificado por las fuerzas de seguridad como Ronny Yordrix Guanipa Chirinos. De acuerdo con el reporte oficial emitido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el Servicio Secreto, el procedimiento se llevó a cabo durante la noche del jueves 5 de noviembre en la Avenida Constitución de la capital estadounidense.

Las autoridades indicaron que los agentes del Servicio Secreto observaron a Guanipa Chirinos actuando de forma sospechosa dentro de su automóvil estacionado en la zona. Al aproximarse para realizar la inspección, los oficiales constataron la presencia de varias armas de fuego en el interior del vehículo.

En el comunicado difundido por los organismos de seguridad y recogido por Fox News, el DHS detalló que el detenido es un ciudadano extranjero en situación irregular originario de Venezuela. Durante el abordaje inicial, Guanipa Chirinos declaró a las autoridades que escuchaba voces en su mente que le ordenaban desplazarse a Washington para realizar el atentado.

El detenido se encuentra bajo custodia de las autoridades federales para enfrentar los cargos correspondientes, mientras continúan las investigaciones sobre el hecho.