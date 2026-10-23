Detuvieron a soldado acusado de asesinar a tres militares en Táchira

El gobernador de Táchira, Freddy Bernal, informó este viernes sobre la captura de Reymon Samuel Paz Salas, presunto autor del triple homicidio ocurrido en la Base Aérea Buenaventura Vivas, ubicada en el aeropuerto de Santo Domingo, municipio Fernández Feo (San Rafael del Piñal), estado Táchira.

Al militar le incautaron un fusil AK-103 con tres cargadores y 89 cartuchos. Bernal calificó el hecho como “inusual” y “extraña” la reacción del soldado Paz Salas, quien el pasado martes accionó su arma de reglamento contra tres compañeros de la mencionada Base Aérea, causando la muerte del teniente Víctor Moreno, así como a los sargentos segundos Crismar Medina Puerta y Richard Espinosa Borges. “Y luego disparó contra tres personas más”, agregó el mandatario tachirense, aludiendo a Jhogliver Guillén (teniente), Alejandra Merchán Gelves (sargenta segunda) y Jesús Fernando Cordero Pacheco (sargento segundo), quienes resultaron heridos.

Bernal refirió que los organismos de seguridad del Estado localizaron al presunto homicida en una zona boscosa de la misma Base Aérea Buenaventura Vivas. “Ya fue puesto a la orden de Inteligencia Militar y será procesado por los tribunales competentes”, acotó el Gobernador, basado en reportes de la Unidad de Operaciones Especiales del Ejército Bolivariano.

El primer mandatario de Táchira fue consultado sobre los motivos que tuvo el soldado Paz Salas para cometer tal hecho sangriento y éste respondió que hasta ahora se desconocen las razones.