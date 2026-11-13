Detuvieron a sujeto que asesinó a un amigo por líos pasionales

El Cicpc informó sobre la captura de Diego Alexander Molina Medina (32), señalado como uno de los presuntos autores del homicidio perpetrado contra Edgar Orlando Rincón Parra (54). Un reporte colgado en la cuenta de Instagram del Cicpc dice que ese crimen ocurrió el pasado 28 de octubre en una vivienda ubicada en el sector 3 La Bombilla, Petare, municipio Sucre (Miranda).

En el inmueble, Edgar se encontraba compartiendo e ingiriendo bebidas alcohólicas con Diego Alexander Molina Medina (32) y Maryelins Paola Fernández Díaz (28), aún por detener. En el lugar se generó una acalorada discusión entre Rincón Parra y Molina Medina motivada por un problema personal pasional.

Durante la disputa, Molina Medina tomó un cuchillo en el área de la cocina y atacó a la víctima en el rostro, cuello y torso, lo que le ocasionó la muerte de manera instantánea. Posteriormente, los involucrados huyeron del inmueble. Días después, vecinos hallaron el cadáver de Rincón Parra en estado de descomposición.

Tras un exhaustivo proceso técnico-científico, logrando detener a uno de los victimarios.