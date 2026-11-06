Detuvieron en Colombia a venezolana implicada en el asesinato de dos hermanas

El comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, teniente coronel Diego Andrés Rodríguez Navarro, difundió un video donde exhibe escenas de cuando la mujer detenida es conducida por dos agentes de Interpol (Policía Internacional), quienes la hacen descender de un vehículo para introducirla en una sede de la Dirección de Investigación Criminal, Colombia.

Mientras esas escenas van rodando, el vocero policial narra que la mujer fue detenida en Pereira, capital del departamento de Risaralda, a través de un trabajo donde participaron funcionarios de la Policía Nacional de Colombia “y mediante la administración de fuente humana”.

El jefe policial dice en su narración que Martínez Ojeda presenta una Notificación Roja de Interpol por complicidad en homicidio intencional, “hecho sucedido en el año 2020, en Guárico, Venezuela”. El funcionario policial que relata la información de esa captura finaliza diciendo que “Pereira no es refugio de delincuentes”.

El doble homicidio

Efectivamente, los reportes policiales de la época ubican el hecho criminal el 11 de octubre de 2020 en San Juan de los Morros (Guárico), donde fueron asesinadas las hermanas Imelda del Carmen Bruguera Alvarado (69), docente jubilada, y Adleni Josefina Bruguera Alvarado (54), odontóloga.

Por ese hecho, el Tribunal 2.º de Juicio de San Juan de los Morros (Guárico) emitió condena de 30 años de prisión contra José Gregorio Rodríguez (42) y Karina del Rosario Ojeda (44), según sentencia emitida en julio del año 2022.

Familiares de las hermanas Bruguera denunciaron ante el Cicpc que estas se encontraban desaparecidas desde el 10 de octubre del 2020, año en que se reportó el doble homicidio.

Un primo de las hermanas Bruguera acudió a la residencia de ellas, ubicada en la carretera nacional de los Llanos, casa 259, San Juan de los Morros, y allí le dijeron que estaban de viaje. Luego, una comisión del Cicpc visitó el inmueble e inició una serie de interrogatorios a los ocupantes de la vivienda, quienes cayeron en contradicciones, de acuerdo a las actas.

En el curso de las entrevistas, los sujetos confesaron que asesinaron mediante asfixia mecánica a las hermanas Bruguera, y sepultaron sus cuerpos en una vivienda ubicada en la calle Santa Eduvigis, sector Valle Verde de la capital guariqueña.

José Gregorio y Karina condujeron a los funcionarios hasta el sitio donde habían enterrado a las hermanas Bruguera. Se trataba de una pared donde estaban empotrados los dos cadáveres, cuyos restos fueron rescatados por los agentes de la policía científica.

Pero, una vez cometido el doble asesinato, Karina había colocado a su nombre cinco vehículos y otras propiedades de las hermanas Bruguera, de acuerdo a las investigaciones realizadas en el registro civil.

Por esa razón, los sujetos fueron condenados debido a su incursión en los delitos de homicidio intencional calificado, con alevosía y agavillamiento en la ejecución de un robo, según la acusación efectuada por el Ministerio Público.

Una tercera condenada en ese expediente es Yudith Teresa Castillo Navarro (46), quien deberá cumplir 15 años de prisión por haber sido encontrada culpable como cómplice no necesaria en el doble homicidio, según se lee en el expediente.

En el caso de Katherina Dakarina Martínez Ojeda, recientemente detenida en Pereira, Colombia, esta ayudó al resguardo de los bienes sustraídos de la vivienda de las hermanas Bruguera, según las investigaciones.