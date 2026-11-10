Jueces de paz participan en consulta nacional sobre la reforma penal / Foto: redes sociales
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Devoe escuchó opiniones de jueces y juezas de paz

11.000 propuestas recabadas por 2.695 jueces y juezas de paz en todo el territorio nacional fueron entregadas

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El fiscal general de la República y secretario ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal, Larry Devoe, se reunió con jueces y juezas de paz para ampliar el compendio de propuestas sobre esta reforma.

“Como parte del proceso de consulta, debatimos sobre la posibilidad de otorgar una mayor participación a la justicia de paz en la administración de la justicia penal, especialmente en materia de faltas y de ejecución de las penas no privativas de libertad, tal como ocurre en varios países del mundo”, expresó el fiscal en sus redes sociales, al tiempo que destacó que el encuentro fue una “fructífera jornada”.

“Durante la actividad, recibí un valioso compendio de más de 11.000 propuestas recabadas por 2.695 jueces y juezas de paz en todo el territorio nacional”, detalló Devoe.

Expresó “un especial agradecimiento a la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, por recibirnos en sus instalaciones y respaldar este camino de diálogo y encuentro nacional por una justicia penal más justa y humana”.

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