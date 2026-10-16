Díaz-Canel denuncia presiones de EEUU

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció las presiones de Estados Unidos sobre otros países antes de una nueva votación en las Naciones Unidas contra el bloqueo al que tiene sometida a la isla.

En su cuenta en X, el mandatario subrayó que “el castigo colectivo que EEUU aplica al pueblo de Cuba es tan injustificable que, a las puertas de una nueva votación en la ONU sobre la resolución contra el bloqueo, presiona desesperadamente a naciones soberanas para que respalden su actuación genocida”.

El jefe de Estado cubano calificó el despliegue estadounidense sobre líderes y funcionarios como “frenético”; resalta que estas acciones son “la mejor evidencia de lo solos y aislados que están ante el mundo en su política contra Cuba, de la falta de un respaldo auténtico y de cómo la razón está de nuestra parte”.

En el mismo tono se pronunció el ministro de Relaciones Exteriores de la nación antillana, Bruno Rodríguez, quien advirtió que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, está presionando a varios países para que cambien su posición.

“El secretario de Estado de EEUU, nervioso y ansioso frente a otra nueva derrota en las Naciones Unidas, está presionando y chantajeando a jefes de Estado y de Gobierno de varios países para que cambien su voto contra el bloqueo en la Asamblea General” de ese organismo, escribió en X.

El canciller enfatizó que Rubio busca “silenciar el acto de castigo colectivo que está cometiendo contra el pueblo cubano y hacer cómplice a la comunidad internacional”.