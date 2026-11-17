Digitel participará en la Expo Venezuela Energía (EVE) 2026 como aliado tecnológico del encuentro, reafirmando su compromiso con el desarrollo productivo del país a través de soluciones de conectividad que contribuyen a la modernización de las industrias estratégicas de Venezuela.

Como parte de su participación, la empresa proporcionará conectividad dedicada a los stands de la exposición,este despliegue permitirá el funcionamiento de demostraciones tecnológicas, presentaciones comerciales, transmisión de contenidos, plataformas digitales y herramientas colaborativas que forman parte de la experiencia del evento; garantizando acceso confiable a internet para expositores, empresas, instituciones y visitantes.

La presencia de Digitel en la EVE 2026 estará enfocada en mostrar cómo la tecnología, nuevas soluciones y servicios que otorga, son un habilitadores fundamentales para la transformación digital del sector energético y de las actividades productivas vinculadas al petróleo, gas, electricidad, petroquímica, manufactura y logística.



En un entorno donde la eficiencia operativa, la seguridad, la automatización y la toma de decisiones en tiempo real son cada vez más relevantes, la conectividad se ha convertido en una infraestructura crítica para el crecimiento y la competitividad de las organizaciones.

Durante la exposición, Digitel presentará su portafolio de soluciones para empresas, diseñado para responder a los retos de los sectores estratégicos del país. Entre ellas destacan servicios de internet dedicado, conectividad corporativa, transmisión de datos, soluciones IoT, redes privadas, herramientas para la continuidad operativa y capacidades habilitadas por las nuevas tecnologías móviles, que permiten conectar personas, procesos, equipos y activos de manera segura y eficiente; con foco en dar respuesta a las necesidades propias de las

organizaciones.

Estas capacidades resultan especialmente relevantes para industrias que operan en entornos complejos y distribuidos geográficamente, donde la conectividad facilita el monitoreo remoto de infraestructuras, la gestión inteligente de operaciones, el análisis de datos en tiempo real y la optimización de recursos.



La empresa también compartirá su visión sobre el papel que desempeña la digitalización en la evolución del sector energético venezolano, destacando cómo las telecomunicaciones contribuyen a la construcción de ecosistemas productivos más integrados, sostenibles y competitivos.

“Hoy la conectividad es mucho más que acceso a internet. Es una herramienta que habilita productividad, eficiencia, innovación y desarrollo. Las industrias energéticas requieren infraestructuras robustas que les permitan conectar operaciones, optimizar procesos y tomar decisiones con mayor velocidad. En Digitel trabajamos para acompañar esa transformación, impulsando soluciones que se conviertan en una palanca de crecimiento para nuestros clientes y para el país”, destacó Luis Bernardo Pérez, presidente de la operadora.

Con una visión centrada en la innovación y la transformación digital, Digitel continúa consolidándose como un aliado estratégico para empresas e instituciones que buscan aprovechar el potencial de la conectividad, adaptando su portafolio a las necesidades de la industria.