Diosdado Cabello: «Chávez rompió con los esquemas y transformó la política de este país»

El secretario General del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, destacó este miércoles el vínculo construido entre el comandante Hugo Chávez y el pueblo venezolano, destacando que el líder de la Revolución Bolivariana transformó la manera de hacer política en Venezuela.

«Chávez transformó la política de este país», expresó Diosdado Cabello en declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión al recordar las expresiones de afecto que caracterizaron su relación con trabajadores, campesinos, jóvenes y comunidades de distintas regiones.

Desde la gran movilización en Caracas, Cabello cuestionó a quienes siguen subestimando la capacidad de movilización y organización del chavismo y resaltó la masiva participación popular en la marcha realizada en homenaje al comandante Hugo Chávez.

«Ellos subestimaron a Chávez. Y hoy, cuando subestiman a este pueblo, en el fondo es que quieren seguir subestimando a Hugo Chávez», manifestó.

Cabello planteó como tarea inmediata mantener la organización y acompañar a la presidenta Delcy Rodríguez en los distintos frentes de acción política.

“Tenemos un gran reto de seguir acompañando a la hermana presidenta Delcy Rodríguez en todos los frentes de batalla”, puntualizó.

Destacó la participación de quienes acudieron a la movilización y llamó a ampliar la organización política alrededor de la Jefa de Estado Delcy Rodríguez.

«Tenemos razones para luchar, porque nosotros queremos un mundo de iguales, un mundo no de grupos donde los privilegiados tengan sobre los demás beneficios que no tienen los demás. Hugo Chávez rompió con eso», añadió.

Evocó la victoria electoral de Chávez del 7 de octubre de 2012 y planteó como objetivo para el movimiento político que representa volver a obtener victorias electorales.

«La tarea de ahora es seguir sumando con nuestra presidenta al frente, es seguir sumando todos los días, que cuando ese adversario que anda por ahí, que dice que tiene el 90% de las encuestas en Venezuela se mida con nosotros en una elección, sea quien sea y cuando sea, nosotros seamos capaces de volver a ganar como gana el pueblo chavista, como ganó ese 7 de octubre», aseveró.