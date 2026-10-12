Buscan hacer frente a los desafíos generados por el cambio climático / Foto: captura de pantalla
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Director de la FAO: cambio climático podría llevar a 132 millones de personas a la pobreza

Qu Dongyu pide acelerar la inversión en innovación tecnológica para mitigar los efectos de los fenómenos meteorológicos en el suministro de alimentos

Juan Marichal Guerra

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La jornada inaugural comenzó con la intervención del director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu, en el marco del último año de su mandato al frente de la organización.

Durante su intervención, señaló que el lema de esta edición es «Innovar hoy, nutrir mañana», una consigna que, según explicó, representa una gran responsabilidad ante los complejos desafíos que enfrenta la humanidad.

«Los extremos climáticos cada vez son más frecuentes y más graves. Y de aquí a 2030, más de 132 millones de personas podrían verse arrastradas a la pobreza por esta causa si no actuamos todos juntos», alertó Dongyu.

El Director General de la FAO presentó ante la plenaria los ejes estratégicos para la transformación agroalimentaria, entre los que destacó el conocimiento ancestral e indígena, la ciencia, la tecnología, la IA, la inversión, el financiamiento de impacto y la protección del recurso hídrico.

Inversión en la juventud

El máximo representante del organismo multilateral exhortó a las naciones miembros a garantizar las condiciones institucionales que impulsen el liderazgo de los jóvenes y las mujeres en el campo.

«Tenemos que invertir en las personas, en el capital humano, especialmente en los jóvenes y las mujeres jóvenes, porque son el futuro, son los que hacen las cosas, son los inversores y también los líderes del futuro», enfatizó.

Para concluir, Qu Dongyu instó a articular alianzas de alto nivel que traduzcan los acuerdos en prosperidad duradera: «Las asociaciones son la clave para el éxito. Necesitamos asociaciones más sólidas que conviertan la ciencia en políticas y las políticas en acción, la inversión en prosperidad y los retos en oportunidades».

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