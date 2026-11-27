El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, arribó a Venezuela en una visita oficial para sostener reuniones de alto nivel con autoridades nacionales, representantes del Ministerio para la Salud, agencias del Sistema de las Naciones Unidas y socios estratégicos del sector sanitario.

La agenda de trabajo se enfoca en revisar los avances y profundizar las líneas prioritarias de cooperación técnica que impulsa la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en el país, con el propósito de fortalecer la resiliencia del Sistema Público Nacional de Salud y ampliar su capacidad resolutiva en beneficio de la población.

Durante los encuentros se abordarán temas como la preparación y respuesta ante emergencias y el acceso equitativo a medicamentos y vacunas, entre otros.

La presencia de Adhanom Ghebreyesus en Caracas reafirma el compromiso de la OPS/OMS de continuar acompañando a Venezuela con cooperación técnica basada en la evidencia, orientada a construir servicios de salud más integrados, resilientes y centrados en las personas.