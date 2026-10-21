Diseñarán nuevos protocolos para atender la violencia de género

El Ministerio Público y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) establecieron una agenda de trabajo orientada a fortalecer las capacidades de respuesta institucional y la atención integral a las víctimas de violencia basada en género en el país.

La reunión permitió abordar el diseño de nuevos protocolos de investigación criminal y la optimización de los sistemas estadísticos con enfoque de género, con el propósito de garantizar un abordaje oportuno y multisectorial ante las denuncias presentadas.

Durante un encuentro celebrado este martes, el fiscal general, Larry Devoe Márquez, y la representante nacional del UNFPA en Venezuela, Eugenia Sekler, revisaron diversos programas de cooperación técnica enfocados en la formación de los servidores públicos con competencia en la materia.

Reforma del sistema de justicia penal

Esta iniciativa se inserta en la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal, proceso que contempla la revisión del funcionamiento de los tribunales y despachos especializados en la protección del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Las partes acordaron canalizar los aportes técnicos del organismo internacional para robustecer la ruta de justicia, asegurar un trato digno a las usuarias y consolidar la atención especializada en todo el territorio nacional.