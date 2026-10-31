Doble homicidio en Guasdualito obliga a despliegue policial-militar

Dos homicidios ocurridos en Guasdualito (Apure) obligaron al gobernador de la entidad llanera, Wilmer Rodríguez, a ordenar un operativo especial para dar con los autores de esos crímenes catalogados como hechos a los cuales “no están acostumbrados los apureños”.

Uno de esos asesinatos es el de Joel Vergara, un comerciante que, tras ser tiroteado el pasado 20 de octubre, fue llevado a la población colombiana de Arauca, donde murió.

El otro homicidio fue perpetrado el día 27 de octubre pasado, también en Guasdualito, contra Cleiber Carvajal (27), quien recibió múltiples tiros propinados por varios sujetos.

Ante esa situación, el gobernador de Apure, Wilmer Rodríguez, anunció un despliegue especial policial-militar en la citada población llanera, decisión tomada durante un Consejo de Seguridad Ciudadana en coordinación con el ministro Diosdado Cabello.