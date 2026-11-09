Ecopetrol rehabilitará el gasoducto entre Colombia y Venezuela

El Gobierno colombiano declaró de interés estratégico la recuperación del Gasoducto Binacional Antonio Ricaurte al incluirlo en la lista de Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (PINES) dentro de la misión de Recursos Estratégicos y Energía. La medida busca diversificar las fuentes de suministro de gas natural en Colombia y articular la gestión interinstitucional para su rehabilitación bajo la coordinación de la Vicepresidencia de la República, según la publicación de un comunicado en la web de la empresa petrolera.

La infraestructura, inaugurada en 2007 y con una extensión de 225 kilómetros —88 en territorio colombiano y 137 en Venezuela—, conecta el departamento de La Guajira con la región del Lago de Maracaibo. Tras haber permanecido inactiva por más de una década, su adecuación permitirá conectar las reservas de Venezuela con el Sistema Nacional de Transporte para su posterior distribución en el mercado interno, señala el documento.

Ecopetrol (Empresa Colombiana de Petróleos S.A.) es la compañía petrolera más grande de Colombia y una de las cinco principales empresas de energía de América Latina.

Renacer Ecopetrol

La iniciativa forma parte del plan corporativo denominado «Renacer de Ecopetrol» con el fin de reforzar la seguridad energética. A diferencia de las importaciones de gas natural licuado (GNL) que llegan por vía marítima y requieren procesos de licuefacción y regasificación, la recepción directa por tubería elimina dichos costos asociados, lo que favorecería tarifas más competitivas para los sectores industrial y residencial.

Asimismo, la entrada de esta fuente de abastecimiento apunta a mitigar los riesgos de desabastecimiento a mediano y largo plazo. El ducto cuenta con una capacidad total de transporte de hasta 450 millones de pies cúbicos diarios, cifra equivalente a cerca de la mitad de la demanda diaria nacional. No obstante, el plan operativo prevé una fase inicial de importación de 50 millones de pies cúbicos al día, lo que representa aproximadamente el 5 % del consumo actual del país.

Proyecto de interés estratégico

Con la catalogación como proyecto PINE, las autoridades buscan avanzar hacia la fase de ejecución tras años de inactividad de la infraestructura. El desarrollo del proyecto estará sujeto al cumplimiento de las normativas locales y del marco regulatorio internacional aplicable.

En ese sentido, la puesta en funcionamiento de la conducción quedará supeditada al avance de las obras técnicas de reparación y a la aprobación de la licencia correspondiente por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, además de las autorizaciones requeridas en cada una de sus etapas.